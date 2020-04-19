أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 19/4/2020

تحظى أسعار الذهب في السعودية اليوم باهتمام بالغ سواء للمواطن السعودي أو العربي، لما له من أهمية اقتصادية.

وتهتم شريحة كبيرة بأسعار الذهب في السعودية، خاصةً من المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من السعودية.

وأسعار الذهب في السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين في السعودية نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في السعودية او بباقي الدول العربية.

أسعار الذهب في السعودية

الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 203.85 ريال $54.26

سعر الذهب عيار 22 186.86 ريال $49.74

اسعار الذهب عيار 21 178.37 ريال $47.48

اسعار الذهب عيار 18 152.89 ريال $40.70

سعر الذهب عيار 14 118.91 ريال $31.65

سعر الذهب عيار 12 101.92 ريال $27.13

اسعار أوقية الذهب 6,340 ريال $1,688

اسعار جنيه الذهب 1,427 ريال $379.83

اسعار كيلو الذهب 203,845 ريال $54,260

متوسط أسعار الذهب في السعودية الأيام السابقة بعملة ريال سعودى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

18 إبريل 203.85 178.37 152.89 118.91 101.92

17 إبريل 203.30 177.89 152.48 118.59 101.65

16 إبريل 207.82 181.85 155.87 121.23 103.91

15 إبريل 208.32 182.28 156.24 121.52 104.16

14 إبريل 209.16 183.02 156.88 122.01 104.58

13 إبريل 207.50 181.57 155.63 121.04 103.75

12 إبريل 204.05 178.54 153.04 119.03 102.02

11 إبريل 204.14 178.62 153.10 119.08 102.07

10 إبريل 204.14 178.62 153.10 119.08 102.07

9 إبريل 203.53 178.10 152.65 118.73 101.77