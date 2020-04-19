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أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 19/4/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:44 - 19 ابريل 2020
اسعار الذهب في السعودية اسعار الذهب في السعودية
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تحظى أسعار الذهب في السعودية اليوم باهتمام بالغ سواء للمواطن السعودي أو العربي، لما له من أهمية اقتصادية.

وتهتم شريحة كبيرة بأسعار الذهب في السعودية، خاصةً من المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من السعودية.

وأسعار الذهب في السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين في السعودية نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في السعودية او بباقي الدول العربية.

أسعار الذهب في السعودية

الوحدة ريال سعودي  دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24      203.85 ريال $54.26

سعر الذهب عيار 22 186.86 ريال $49.74

اسعار الذهب عيار 21      178.37 ريال $47.48

اسعار الذهب عيار 18      152.89 ريال $40.70

سعر الذهب عيار 14 118.91 ريال $31.65

سعر الذهب عيار 12 101.92 ريال $27.13

اسعار أوقية الذهب   6,340 ريال  $1,688

اسعار جنيه الذهب   1,427 ريال  $379.83

اسعار كيلو الذهب    203,845 ريال      $54,260

متوسط أسعار الذهب في السعودية الأيام السابقة بعملة ريال سعودى

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

18 إبريل     203.85     178.37     152.89     118.91     101.92

17 إبريل     203.30     177.89     152.48     118.59     101.65

16 إبريل     207.82     181.85     155.87     121.23     103.91

15 إبريل     208.32     182.28     156.24     121.52     104.16

14 إبريل     209.16     183.02     156.88     122.01     104.58

13 إبريل     207.50     181.57     155.63     121.04     103.75

12 إبريل     204.05     178.54     153.04     119.03     102.02

11 إبريل     204.14     178.62     153.10     119.08     102.07

10 إبريل     204.14     178.62     153.10     119.08     102.07

9 إبريل       203.53     178.10     152.65     118.73     101.77

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