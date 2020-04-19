لمواجهة كورونا: دولة لا تمتلك سوى أربعة أجهزة تنفس

انتشر فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم، إلا أنه كان قاسياً على الدول الفقيرة والنامية التي تعاني أزمات عدة خاصةً على مستوى الخدمات الصحية، والاحتياجات اللازمة لعلاج المرضى.

ومن أهم الأدوات اللازمة، أجهزة التنفس التي تعاني الدول الفقيرة من توافرها، والتي تعد شريان الحياة للمصاب بالفيروس.

فقد كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن دولاً نامية في العالم لا تمتلك سوى عدد محدود من أجهزة التنفس، مما يفقدها القدرة على تجاوز أزمة كورونا.

ونشر تحقيق أجراه موقع ""cnn فإن دولة جنوب السودان لا تمتلك سوى أربعة أجهزة تنفس فيما يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، أي أن حصة كل 3 ملايين مواطن هي جهاز واحد، وهو أمر يعجز عن التصديق بامكانياتها حل الأزمة إذا حلت.

كما يضم جنوب السودان 24 سريرًا لوحدة العناية المركزة فقط، وفقًا لبيانات من لجنة الإنقاذ الدولية (IRC).

أما بوركينا فاسو فلديها 11 جهازا فقط، وسيراليون 13، وجمهورية أفريقيا الوسطى 3 ، بينما تمتلك فنزويلا 84 سريراً لوحدة العناية المركزة لعدد سكان يبلغ 32 مليون نسمة.

وتسبب فيروس كورونا حتى اللحظة في وفاة أكثر من 1000 شخص في افريقيا، وتحذر المنظمات الدولية من الواقع الصحي الصعب في دول القارة الافريقية.