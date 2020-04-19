عدد المصابين والوفيات في "إسرائيل" يرتفع ونتنياهو يخفف القيود

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل" إلى أكثر من 13300 بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 156 بحالة خطيرة، فيما توفي 171 شخصاً، في حين وافقت حكومة الاحتلال، على جملة من التسهيلات لتخفيف القيود المفروضة منذ أكثر من شهر بفعل انتشار الفيروس ، على أن تبقى سارية حتى الثالث من أيار/ مايو المقبل.

وقد أعلنت ما تسمى بوزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل" بلغ 13,362 بعد تشخيص حالات جديدة.

واستمرت جلسة الحكومة التي أجريت عبر الهاتف عند الساعة السابعة صباحاً 7 ساعات، بسبب خلافات حول بعض القيود وطرق تطبيقها منها السماح بالصلاة لعدد أكبر من 10 أشخاص، وما يتعلق بالدراسة وغيرها.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الحكومة صوتت عبر الهاتف على جزء من القرارات التي أعلن عنها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الليلة الماضية، بهدف الخروج من القيود المفروضة بشكل تدريجي، واستعادة عجلة الاقتصاد.

ولفتت إلى أن عدد من الوزراء اعترضوا على طريقة اتخاذ تلك القرارات والإعلان عنها للجمهور الإسرائيلي قبيل مناقشتها في الحكومة.

ووجه بعض الوزراء انتقادات لتدخل وزارة الصحة في تلك الإجراءات والإعلان عنها عبر مؤتمر صحفي بمشاركة نتنياهو، فيما يتم عرضها في وقت لاحق على الحكومة للتصويت عليها.