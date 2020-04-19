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تعديل ترددات قناة MBC ام بي سي السعودية الجديد 2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:00 - 19 ابريل 2020
ام بي سي ام بي سي
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تحظى ترددات قناة MBC ام بي سي السعودية الجديد 2020 باهتمام كبير حيث يبحث عنه المشاهدون، خاصةً مع الاقبال على شهر رمضان المبارك، والاهتمام بمتابعة البرامج والمسلسلات الرمضانية.

ونعرض إليكم في هذا المقال تعديل تردد قناة ام بي سي الفضائية وهي : تردد قناة ام بي سي بوليود mbc وتردد قناة ام بي سي Mbc مصر وتردد قناة ام بي سي MBC 2 وتردد قناة ام بي سي برو سبورت وتردد قناة ام بي سي mbc 3 وتردد قناة ام بي سي mbc دراما.

كما نعرض إليكم تردد قناة ام بي سي العراق MBC Iraq، وتردد قناة ام بي سي اكشن وتردد قناة ام بي سي 1 وتردد قناة ام بي سي 4 وتردد قناة ام بي سي 5 وتردد قناة ام بي سي ماكس .

إليكم تعديل ترددات قناة MBC ام بي سي السعودية الجديد 2020 تردد قناة ام بي سي، يمكنكم تعديل تردد قناة ام بي سي الفضائية:

· تردد قناة ام بي سي 1

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11470

27500

عمودي

العرب سات

11270

27500

عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· تردد قناة MBC2 ام بي سي 2

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

12015

27500

عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· تردد قناة MBC3 ام بي سي 3

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11470

27500

رأسي

العرب سات

11270

27500

رأسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· تردد قناة MBC4 ام بي سي 4

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11938 – 11470

27500

عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· تردد قناة MBC MAX

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11560

27500

عمودي

النايل سات

11938

27500

عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· تردد قناة ام بي سي اكشن

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11476

27500

عمودي

العرب سات

12284

27500

عمودي

العرب سات

11270

27500

عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· تردد ام بي سي دراما

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11470

27500

عمودي

النايل سات

11938

27500

عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· تردد ام بي سي mbc 5

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11559

27500

عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· تردد قناة ام بي سي بوليود

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11938

27500

أفقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports على نايل سات وعرب سات لعام 2020 :

الاقمار

التردد

معدل الترميز

FEC

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات

(v)11470

27500

5/6

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات

(v)11559

27500

5/6

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات

12341 (h)

27500

3/4

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6

12341 (h)

27500

3/4

 

· تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports

تبث قناة ام بي سي برو سبورت 2 من داخل المملكة العربية السعودية وتعرض جميع المباريات الرياضية في بث مباشر لها، وتغطي القناة جميع المباريات وتقدم الاستوديوهات التحليلية الذي تقدم التحليل الدقيق لجميع المباريات الرياضية.

القمر

التردد

FEC/SR

الجودة

تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات

12341 (H)

27500 – 3/4

SD

تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات

12341 (H)

27500 – 3/4

HD

 

 

 

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