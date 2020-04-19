تحظى ترددات قناة MBC ام بي سي السعودية الجديد 2020 باهتمام كبير حيث يبحث عنه المشاهدون، خاصةً مع الاقبال على شهر رمضان المبارك، والاهتمام بمتابعة البرامج والمسلسلات الرمضانية.

ونعرض إليكم في هذا المقال تعديل تردد قناة ام بي سي الفضائية وهي : تردد قناة ام بي سي بوليود mbc وتردد قناة ام بي سي Mbc مصر وتردد قناة ام بي سي MBC 2 وتردد قناة ام بي سي برو سبورت وتردد قناة ام بي سي mbc 3 وتردد قناة ام بي سي mbc دراما.

كما نعرض إليكم تردد قناة ام بي سي العراق MBC Iraq، وتردد قناة ام بي سي اكشن وتردد قناة ام بي سي 1 وتردد قناة ام بي سي 4 وتردد قناة ام بي سي 5 وتردد قناة ام بي سي ماكس .

إليكم تعديل ترددات قناة MBC ام بي سي السعودية الجديد 2020 تردد قناة ام بي سي، يمكنكم تعديل تردد قناة ام بي سي الفضائية:

· تردد قناة ام بي سي 1

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11470 27500 عمودي العرب سات 11270 27500 عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· تردد قناة MBC2 ام بي سي 2

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 12015 27500 عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· تردد قناة MBC3 ام بي سي 3

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11470 27500 رأسي العرب سات 11270 27500 رأسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· تردد قناة MBC4 ام بي سي 4

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11938 – 11470 27500 عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· تردد قناة MBC MAX

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11560 27500 عمودي النايل سات 11938 27500 عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· تردد قناة ام بي سي اكشن

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11476 27500 عمودي العرب سات 12284 27500 عمودي العرب سات 11270 27500 عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· تردد ام بي سي دراما

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11470 27500 عمودي النايل سات 11938 27500 عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· تردد ام بي سي mbc 5

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11559 27500 عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· تردد قناة ام بي سي بوليود

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11938 27500 أفقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

· تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports على نايل سات وعرب سات لعام 2020 :

الاقمار التردد معدل الترميز FEC تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11470 27500 5/6 تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11559 27500 5/6 تردد قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات 12341 (h) 27500 3/4 تردد قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6 12341 (h) 27500 3/4

· تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports

تبث قناة ام بي سي برو سبورت 2 من داخل المملكة العربية السعودية وتعرض جميع المباريات الرياضية في بث مباشر لها، وتغطي القناة جميع المباريات وتقدم الاستوديوهات التحليلية الذي تقدم التحليل الدقيق لجميع المباريات الرياضية.