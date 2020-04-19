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الصين تقترب من تجاوز "كورونا" بعد تسجيل أقل إصابات لأول مرة منذ شهر

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:43 - 19 ابريل 2020
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سجلت الصين أقل مستوى من الاصابات بالامس لأول مرة منذ شهر ، حيث اعلنت عن إصابة 16 إصابة مواطن فقط ، وخاصة انها اعلنت أمس الاول عن تسجيل في 27 اصابة .

وقالت اللجنة، اليوم الأحد، إن 9 من ضمن هذه الحالات تعود لأشخاص قادمين من الخارج، أما الحالات الـ7 المتبقية فكانت منقولة محليا.

وبينت اللجنة أن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بلغت 44، بتراجع عن 54 حالة قبل يوم ، مشيرةً الى ان  وأضافت اللجنة أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة

ويشار الى ان إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين 82735، وحالات الوفاة 4632

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