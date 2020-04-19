مصر تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات بكورونا

سجّلت مصر، أعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي انتشر في كافة الدول العربية.

وقالت وزارة الصحة والسكان المصرية إنه تم تسجيل 188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة وفاة.

وبحسب بيان للمتحدث باسم الوزارة، فإن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم السبت بلغ 3032 حالة، من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل و224 حالة وفاة.

وللحد من انتشار الفيروس، قرر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الغلق الكامل، بمناسبة يوم شم النسيم الاثنين القادم.

وينص القرار على الغلق الكامل للمحال التجارية والمتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، بالإضافة إلى إيقاف كافة وسائل النقل العام، ووقف الرحلات بين المدن والمحافظات.

وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي خلال ندوة صحفية سابقة للكشف عن مستجدات كورونا (مواقع التواصل)

وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي خلال ندوة صحفية سابقة للكشف عن مستجدات كورونا (مواقع التواصل)

مرحلة الخطر

وفي تونس، قال وزير الصحة عبد اللطيف المكي إن بلاده تجاوزت مرحلة الخطر، لكنها ما زالت تواجه طريقا وعرا في مواجهة جائحة كورونا.

وأضاف المكي في تصريحات لإذاعة حكومية "حصدنا نتائج متوسطة.. ولكن كان بإمكاننا أن نحقق نتائج أفضل"، في إشارة إلى إحصاءات الإصابة بالفيروس في بلاده.

وأشار إلى أن الحجر الصحي سيستمر بشكل آخر (لم يحدده)، لمنع انتشار الفيروس مجددا.

والجمعة، قرر مجلس الأمن القومي في تونس تمديد الحجر الصحي الشامل الذي يشمل حظر تجول جزئيا، حتى يوم 4 مايو/أيار المقبل.

وحتى يوم أمس الجمعة، بلغ عدد الإصابات بالفيروس في تونس 864، منها 37 وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

عزل وطوارئ

وفي الجزائر توفي ثلاثة أشخاص ليرتفع عدد الوفيات إلى 367 وفاة، إضافة إلى تسجيل 116 إصابة جديدة.

ولا يزال الأطباء في الجزائر يتريثون في الاحتفال بتجاوز الفترة الحرجة من تفشي جائحة كوفيد-19 في البلاد التي سجلت أكبر عدد من الوفيات حتى الآن في القارة الأفريقية.

يأتي ذلك بينما أعلن رئيس الوزراء عبد العزيز جراد أن الجزائر ستمدد فترة إجراءات العزل العام لمدة 10 أيام تنتهي يوم 29 أبريل/نيسان الجاري، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا مع تزايد عدد الوفيات وحالات الإصابة المؤكدة.

وفي المغرب أُعلن عن ثلاث وفيات جديدة إضافة إلى 121 إصابة جديدة. كما أعلنت السلطات المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية أربعة أسابيع أخرى حتى 20 مايو/أيار المقبل.

وفي السعودية سُجلت خمس وفيات جديدة، و1132 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8264.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت إضافة حيين جديدين شرقي المملكة إلى منع التجول على مدار 24 ساعة اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر لمواجهة فيروس كورونا.

إصابات ووفيات

أما في قطر فقد تم تسجيل وفاة جديدة، ليرتفع العدد إلى ثماني وفيات، إضافة إلى تسجيل 345 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5008.

وفي العراق تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح عدد الوفيات الإجمالي 82، إضافة إلى 31 إصابة جديدة.

وفي سلطنة عمان تم تسجيل وفاة واحدة و111 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 1180. كما بلغ إجمالي المتعافين 176، في حين بلغ عدد المتوفين ستة.

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، واتباع العادات الصحية عند العطس أو السعال.

أما في الكويت، فقد أُعلن عن 93 إصابة جديدة.

وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 10، إضافة إلى تسجيل 30 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 66 حالة، 61 منها بولاية الخرطوم وحدها.

وبدأت السلطات في ولاية الخرطوم صباح اليوم تطبيق قرار فرض حظر التجول الكامل طوال اليوم ولمدة ثلاثة أسابيع، مع إعطاء المواطنين فترة سماح لساعات عدة لشراء المستلزمات الضرورية.

وأغلقت السلطات الجسور التي تربط بين مدن العاصمة السودانية الثلاث الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان.