نتنياهو يصدر قراراً جديداً بشأن مواجهة فيروس كورونا في الكيان



أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم السبت، قراءات بتخفيف القيود ابتداءً من يومِ غدٍ الأحد، يتضمن زيادة معدل العمال في أماكن العمل من 15 إلى 30%، إلى جانب السماح بالأنشطة الرياضية، والصلاة في الهواء، لما يصل إلى 10 أشخاص سوياً مع الحفاظ على مسافة مترين بين المصلين مع ارتداء الأقنعة.

وأوضح نتنياهو في تصريحٍ صحفي أن القيود المفروضة من الممكن أن يتم تخفيفها بشكلٍ أكبر في حال ضعفت وتيرة التفشي، مشيراً إلى ان السلطات الإسرائيلية قد تتخذ قراراً بزيادة الإجراءات المفروضة، والعدول عن قرارات التخفيف في حال تفشى الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل" إلى 13,265 بعد تشخيص حالات جديدة.

وأوضحت الوزارة أن المصابين بينهم 164 بحالة خطيرة، فيما بلغت الوفيات 164.

ويعاني الكيان الإسرائيلي من تفشي فيروس كورونا، وارتفاع اعداد الوفيات والإصابات في صفوف الإسرائيليين.