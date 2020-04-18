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يعمل ضمن شبكة لتهريب المخدرات

الداخلية تكشف أمراً خطيراً عن الهارب من الحجر الصحي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:02 - 18 ابريل 2020
وزارة الداخلية وزارة الداخلية
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قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة اياد البزم اليوم السبت، "إن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في حادثة هروب المواطن (أكرم طباسي) من مركز الحجر الصحي في رفح أفضت إلى ان المذكور كان يعمل ضمن شبكة لتهريب وترويج المخدرات، وأنه كان بصدد استلام وتسليم كمية كبيرة من المواد المُخدرة".

وأوضح البزم في بيان صحفي "أن الأجهزة الأمنية ضبطت 8 آلاف حبة مخدرة، وقد قادت التحقيقات إلى إلقاء القبض على سبعة آخرين من المهربين والمُروجين، وإحالتهم للتحقيق".

وأشار إلى ان الأجهزة الأمنية حرزت المواد المخدرة، لافتاً إلى أن التحقيق لايزال مستمراً مع الموقوفين على ذمة القضية.
 

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