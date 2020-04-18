البرغوثي يقترح حلاً لمحاصرة كورونا: إجراء فحوصات لكل سكان الكرة الأرضية

اقترح أمين عام حركة المبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي حلاً لمحاصرة فيروس كورونا (كوفيد_19) في جميع دول العالم، يقوم على إجراء فحوصات مخبرية لجميع سكان الأرض.

وقال البرغوثي في تصريحات صحفية نقلها موقع وطن للانباء: إن تكلفة الفحص الواحد لفيروس الكورونا المستجد تصل الى 35 دولار في الولايات المتحدة ولكنها لا تتجاوز حسب نموذج الفحص الجديد الذي طور في بريطانيا 5 دولارات للفحص الواحد.

وأضاف: أن أسهل وسيلة لمحاصرة الكورونا هي إجراء الفحص لكافة سكان الكرة الأرضية، وعزل الحالات المصابة إلى أن تشفى مع تركيز الموارد للإسراع في تطوير لقاح مضاد للفيروس حتى لا يتكرر الوباء مرة أخرى .

و قال البرغوثي: ان ما يعيق ذلك هو أن اقتصاديات العالم تجاهلت لعقود الاستثمار في القطاع الصحي وهي تدفع الآن ثمن ذلك، ولكن الوقت لم يفت لإعادة توجيه الموارد إذا ما توفرت الإرادة لدى من يملكون المال للتعلم من أخطائهم.

وأضاف أن العقبة الرئيسية الثانية تكمن في أن العالم لا يواجه الوباء بصورة موحدة، وكل دولة تتصرف منفردة في حين أن الوباء عالمي، ويحتاج الى جهد عالمي موحد، الأمر الذي لا يروق لبعض الحكام مثل ترامب الذي ارتكب خطيئة قطع المساعدات عن منظمة الصحة العالمية التي يفترض أن تقود الجهود العالمية.

وقال د. البرغوثي" إن المفارقة تكمن في أن تكلفة إجراء الفحوصات لكل سكان الأرض لن تزيد عن 35 مليار دولار، بينما سيكلف استمرار الوباء الحالي اقتصاد العالم تسعة آلاف مليار دولار على الأقل، هذا عدا عن الخسائر الباهظة في الأرواح البشرية، مع العلم أن تكاليف علاج كل مريض في حالة حرجة قد تصل إلى 35 ألف دولار لكل حالة.