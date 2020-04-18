الجهاد الإسلامي في خان يونس يبدأ حملته لتنظيف شوارع المدينة

شارك المئات من كوادر وأعضاء وأنصار حركة الجهاد الإسلامي في محافظة خان يونس صباح اليوم السبت في حملة واسعة لتنظيف شوارع المحافظة وذلك تحت شعار "النظافة من الإيمان"

وانطلقت الحملة عقب مؤتمر صحفي عُقد امام بلدية خان يونس أكد فيه الشيخ درويش الغرابلي على أن حركة الجهاد حرصت على أن تقوم بحملات متنوعة لخدمة أبناء شعبها الصابر المرابط.

وقال الغرابلي في بداية هذا الوباء الذي يستهدف شعبنا قامت الحركة بتعقيم المساجد والمؤسسات والعيادات والأسواق واليوم تقوم بحملة لتنظيف الطرقات والاحياء .

وأكد على أن النظافة والجمال الذي يجب أن نراه في مجتمعنا هو دليل واضح على رقي المجتمع وأن هذا الشعب يفهم دينه جيداً ، لأن النظافة هي أساساً وفطرة سليمة فطر الله عليها الناس.

واضاف أن حركة الجهاد الإسلامي تعمل في كل المجالات المجال السياسي و مقارعة الأعداء وفي كل مجال هي حاضرة مع أبناء شعبها تريد أن تزيل عنهم هذا الوباء الذي أصاب الأمة .

وأشار أنه على مستوي قطاع غزة تطوع من حركة الجهاد الإسلامي مايزيد عن ثلاثة الاف متطوع وهنا في محافظة خان يونس تطوع مايقارب خمسمائة متطوع من أبناء الحركة.

وأكد أن الحركة حاضرة في كل الميادين وحاضرة في كل ساح لكي تقول لأعدائها أولاً أن هذه الأرض التي نحافظ عليها نحافظ عليها من وباء الإحتلال ونحافظ عليها من وباء كورونا ونحافظ عليها من كل الأمراض التي يمكن أن تتفشى بين أهلنا وبين أحيائنا.

ووجه رئيس بلدية خان يونس نداءً لكل فصائل العمل الوطني والإسلامي، أن تحذو حذو حركة الجهاد الإسلامي في تنظيم مثل هذه الحملات التطوعية، مبيناً أن الميدان هنا ميدان عطاء وتنافس وتفانٍ في خدمة الوطن والمواطن.











































