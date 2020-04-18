إمساكية شهر رمضان 2020 في مصر وموعد اذان المغرب والفجر

بشوق كبير ينتظر المسلمون شهر رمضان الكريم، كونه من أقدس الشهور الإسلامية، ولكل دولةٍ من الدول طقوساً معينة، لاسيما في دول مصر، إذ يعتبر رمضان في مصر من أجمل الرمضانات التي قد تعيشها.

ويتحضر المصريون لشهر رمضان الكريم، إذ سجلت محركات البحث العالمية الكلمات التالية: امساكية شهر رمضان المبارك 2020 في مصر، موعد اذان المغرب في 2020، موعد الإفطار في مصر 2020، موعد اذان الفجر في مصر.

يترقب المسلمون في كل مكان في العالم شهر رمضان المعظم 1441، والذي يوافق هذا العام في نهاية شهر أبريل وحتى شهر مايو، ويوفر الدستور لقراءه إمساكية شهر رمضان 2020 المعظم لعام 2020 وذلك لمعرفة أوقات السحور والإفطار.





فضل صيام شهر رمضان



للصوم في الإسلام فضائل كثيرة حيث يختص شهر رمضان بفضيلة نزول القرآن فيه، وبقيام لياليه، وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن صوم رمضان يرفع المناعة لدى الإنسان ويقيه من الأمراض والفيروسات، وذلك لقول الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم "صوموا تصحوا".



ومن فضائل الصوم أيضا أنه من أسباب تكفير الذنوب، سبب لاستجابة الدعاء، ويشفع لصاحبه يوم القيامة، ويثاب الصائم على تلك العبادة ويكتب الله له بها الجزاء الوفير يوم القيامة.





إمساكية شهر رمضان 2020

وفي أول يوم من إمساكية شهر رمضان 2020 من المقرر أن يكون عدد ساعات الصيام ما يقارب الـ 15 ساعة.



الجمعة 24 أبريل الموافق 1 رمضان

السحور 1:25

إمساك 3:25

صلاة المغرب 6:28



السبت 25 أبريل الموافق 2 رمضان

السحور 1:24

إمساك 3:24

صلاة المغرب 6:29



الأحد 26 أبريل الموافق 3 رمضان

السحور 1:23

إمساك 3:23

صلاة المغرب 6:29



الاثنين 27 أبريل الموافق 4 رمضان

السحور 1:21

إمساك 3:21

صلاة المغرب 6:30



الثلاثاء 28 أبريل الموافق 5 رمضان

السحور 1:20

إمساك 3:20

صلاة المغرب 6:31



الأربعاء 29 أبريل الموافق 6 رمضان

السحور 1:19

إمساك 3:19

صلاة المغرب 6:31



الخميس 30 أبريل الموافق 7 رمضان

السحور 1:18

إمساك 3:18

صلاة المغرب 6:32





تابع أيضاً:

من داخل الديوان.. «عمليات الأوقاف» تكثف نشاطها لمتابعة «غلق المساجد»

كيف يتعامل داعش الإرهابى مع الإعلام فى ظل كورونا؟.. «الأزهر» يكشف

الجمعة 1 مايو الموافق 8 رمضان

السحور 1:17

إمساك 3:17

صلاة المغرب 6:33



السبت 2 مايو الموافق 9 رمضان

السحور 1:15



إمساك 3:15

صلاة المغرب 6:33



الأحد 3 مايو الموافق 10 رمضان

السحور 1:14



إمساك 3:14

صلاة المغرب 6:34



الاثنين 4 مايو الموافق 11 رمضان

السحور 1:13

إمساك 3:13

صلاة المغرب 6:35



الثلاثاء 5 مايو الموافق 12 رمضان

السحور 1:12

إمساك 3:12

صلاة المغرب 6:35



الأربعاء 6 مايو الموافق 13 رمضان

السحور 1:11

إمساك 3:11

صلاة المغرب 6:36



الخميس 7 مايو الموافق 14 رمضان

السحور 1:10

إمساك 3:10

صلاة المغرب 6:37



الجمعة 8 مايو الموافق 15 رمضان

السحور 1:09

إمساك 3:09

صلاة المغرب 6:37



السبت 9 مايو الموافق 16 رمضان

السحور 1:08

إمساك 3:08

صلاة المغرب 6:38



الأحد 10 مايو الموافق 17 رمضان

السحور 1:07

إمساك 3:07

صلاة المغرب 6:38



الاثنين 11 مايو الموافق 18 رمضان

السحور 1:06

إمساك 3:06

صلاة المغرب 6:39



الثلاثاء 12 مايو الموافق 19 رمضان

السحور 1:05

إمساك 3:05

صلاة المغرب 6:40



الأربعاء 13 مايو الموافق 20 رمضان

السحور 1:04

إمساك 3:04

صلاة المغرب 6:40



الخميس 14 مايو الموافق 21 رمضان

السحور 1:03

إمساك 3:03

صلاة المغرب 6:41



الجمعة 15 مايو الموافق 22 رمضان

السحور 1:02

إمساك 3:02

صلاة المغرب 6:42



السبت 16 مايو الموافق 23 رمضان

السحور 1:01

إمساك 3:01

صلاة المغرب 6:42



الأحد 17 مايو الموافق 24 رمضان

السحور 1:00

إمساك 3:00

صلاة المغرب 6:43



الاثنين 18 مايو الموافق 25 رمضان

إمساك 2:59

الفجر 3:19

صلاة المغرب 6:44



الثلاثاء 19 مايو الموافق 26 رمضان

السحور 12:58

إمساك 2:58

صلاة المغرب 6:44



الأربعاء 20 مايو الموافق 27 رمضان

السحور 12:58

إمساك 2:58

صلاة المغرب 6:45



الخميس 21 يونيو الموافق 28 رمضان

السحور 12:57

إمساك 2:57

صلاة المغرب 6:45



الجمعة 22 مايو الموافق 29 رمضان

السحور 12:56

إمساك 2:56

صلاة المغرب 6:46



السبت 23 مايو الموافق 30 رمضان

السحور 12:55

إمساك 2:55

صلاة المغرب 6:47