طالع خطوات تقديم استمارة تسجيل إعانة بيت الزكاة من خلال بوابة الأزهر 2020

فتح الأزهر الشريف اليوم السبت، بوابة تقديم استمارة تسجيل بيت الزكاة والصدقات عبر بوابة الازهر الشريف.

وأطلقت مشيخة الأزهر مؤخراً التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة للأزهر ،وذلك من خلال التسجيل علي استمارة بيت الزكاة لجميع المتضررين ، وذلك وفق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تقدم لجميع المواطنين، حيث اتخذتها الحكومة المصرية لجانب الحد من انتشار الوباء الحالي.

ويمكنكم التسجيل في استمارة العمالة الغير منتظمة الخاصة بالأزهر. وذلك من أجل الحصول علي الدعم المادي والمالي المقدم للمواطن المصري، وكما أن الأزهر الشريف قد يقدم المال والزكاة والصدقات ،ومن خلال هذا القال سوف نستعرض لكم خطوات التقديم علي إستمارة بيت الزكاه والصدقات.

خطوات تسجيل استمارة إعانة بيت الزكاة والصدقات

يتوجه المواطنين الي التسجيل في استمارة بيت الزكاه للأزهر الشريف وذلك من خلال الموقع الإلكتروني ومن ثم يقوم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة او البيانات ،وقد قررت مشيخة الأزهر تحت رعاية الدكتور ” أحمد الطيب ” شيخ الأزهر بتوفير رابط التسجيل علي استمارة بيت الزكاه المصري ،وذلك من أجل صرف إعانة مالية للعمالة الغير منتظمة والمؤقتة من خلال بوابة الازهر الشريف الالكترونية.

خطوات استمارة تسجيل الأزهر للعمالة الغير منتظمة

الدخول على رابط موقع بوابة الأزهر الشريف

يجب إدخال الإسم الأول للمتقدم لهذا الطلب .

. يتم إدخال إسم الوالد أيضاً المقدم للطلب ” ثلاثياً ”.

”. إدخال الرقم القومي .

. إدخال الرقم الهاتف المحمول لكي يتم سرعة وسهولة التواصل .

. إختيار المحافظة التي يسكن بها او الموقع الجغرافي .

. الضغط علي الحالة الإجتماعية من حيث كان أعزب أو أرملة أو مطلقة .

. يتم إختيار أعداد الأفراد التي يعوها الفرد .

. يجري إدخال المهنة أو الوظيفة أو جهة العمل الحالية في حال وجودها .

. كتابة المتوسط لدخل الأسرة حالياً .

. يتم رفع صورة ظهر البطاقة ” الرقم القومي ” والتي توضح المهنة

الضغط علي علامة صح أو أقر بأنني قرأت جميع الشروط للإعلان .

الضغط علي كلمة ” حفظ ” لحفظ بيانات المستند.

جدير بالذكر أن فضيلة الإمام الأكبر ” وهو شيخ الأزهر الشريف” قام بإقرار المضاعفة لقدر هذه الاعانة الشهرية والتي تقوم من خلال الزكاه والصدقات المصرية ،وذلك لجميع المستحقين ،وعن شهر أبريل , مايو المقبل 2020 وذلك لكي يتم مساعدة كافة المستحقين لهذه الزكاه والصدقات وان يقوموا بتدبير جميع إحتياجاتهم الشخصية.

وضعت مصر الحماية الإجتماعية وذلك لتغطية العمالة الغير منتظمة والتي جاءت متضررة من جميع الإجراءات الإحترازية وذلك عن جميع الأساليب الوقائية التي إتخذتها مصر لمواجهة الوباء الحالي الذي احتاج العالم.