حظر التجوال بسبب كورونا يتيح المجال لتطوير "غاري حراء و ثور" في مكة المكرمة

شرعت السلطات المحلية في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية بتنفيذ مشروعي تطوير "غارَيْ حراء وثور" في المدينة المقدسة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية السبت، في بيان، أن التوجيه الذي جاء بصيغة "عاجلة"، يهدف للاستفادة من قرار منع التجول، للبدء في تنفيذ المشروعين وسرعة إنجازهما، على خلفية الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

ويهدف المشروعان إلى إزالة التشوهات البصرية المُحدثة على مدار السنين في الموقعين، والقضاء على السلوكيات المخالفة التي يقوم بها بعض الزوار، بحسب الوكالة.

ولـ"غاري حراء وثور" مكانة خاصة لدى المسلمين، ويقع غار حراء في جبل النور (شرق مكة) وهو الغار الذي كان يختلي به رسول الله محمد "صلى الله عليه وسلم"، ومكان نزول الوحي والقرآن الكريم.

أما غار ثور، فيقع في الجهة الشمالية من جبل ثور (جنوب مكة)، وهو الغار الذي أوى إليه النبي محمد والصحابي أبو بكر الصديق وهما في طريقهما إلى المدينة المنورة في رحلة الهجرة.

وأضافت الوكالة أنه "كان يصعب تنفيذ المشروعين خلال الفترة الماضية بسبب الزحام الذي تشهده مكة المكرمة طيلة العام".

وفي 2 إبريل/ نيسان الجاري، قررت السلطات السعودية منع التجول في أرجاء مدينة مكة المكرمة، على مدار 24 ساعة، لمكافحة تفشي كورونا.

وحتى ظهر السبت، سجلت السعودية 7142 إصابة بفيروس كورونا، منها 87 وفاة.