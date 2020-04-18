الصحة: لا إصابات جديدة في غزة والمصابين في حالة مطمئنة

طالبت وزارة الصحة في غزة، الجهات المعنية بتحمل مسئولياتها في انهاء سياسة الإهمال الطبي وتوفير إجراءات الوقاية والعلاج لهم وخاصة مع تفشي وباء كورونا.

جاء خلال الإيجاز الصحفي لمركز الاعلام والمعلومات الحكومي لمواجهة فايروس كورونا الجديد اليوم السبت.

وقال الناطق باسم الوزارة، إن الصحة والمؤسسات الحكومية استطاعت بإمكانياتها المحدودة حماية قطاع غزة من جائحة كورونا وتراجع إجراءاتها يومياً لتحصين المجتمع.

وأضاف، أنه تم استضافة 3593 عائد الى قطاع غزة داخل 27 مركز حجر صحي منذ منتصف مارس الماضي، منهم 55% مرضى، لافتًا أن الوزارة أنهت حجر1572 مستضاف وفق سياستها المعتمدة.

وأكد القدرة، أن وزارة الصحة تتابع 2021 مستضاف داخل مراكز الحجر الصحي وجميعهم بحالة صحية جيدة منهم 290 مريض في المستشفيات والمراكز الصحية، مشيرًا إلى أن الفحوصات المخبرية التي اجراها المختبر المركزي لمستضافين وحالات اشتباه أمس وحتى اللحظة نتائجها سلبية ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وتابع: "الحالات الأربع المتبقية من إصابات فيروس كورونا في مستشفى العزل بمعبر رفح بوضع صحي مطمئن، والحالات التسع التي تعافت وتتابع في مركز الحجر الصحي بالمعبر".

على الصعيد ذاته، نعت الصحة الشهيدة المقدسية الحاجة نوال أبو الحمص من العيساوية جراء اصابتها بفيروس كورونا, وشهداء الجائحة في الداخل والشتات.

وشدد القدرة، على أن وباء الحصار "الإسرائيلي" تسبب في قتل مئات المرضى ومازال يهدد حياة 2 مليون مواطن في قطاع غزة يواجهون وباء كورونا بظروف صحية وإنسانية قاسية.

وأوضح ان المجتمع الدولي ومؤسساته الاغاثية يتحملون المسؤولية الأخلاقية والإنسانية في دعم قطاع غزة بالأدوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري وأجهزة التنفس الصناعي وأسرّة العناية المركزة.

كما أكد القدرة، أن متابعة العمل الحكومي تقرر الزام كافة موظفي الوزارات والهيئات بارتداء الكمامات خلال تقديم الخدمات للجمهور.

وأشار إلى أن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة تبدأ بحملة متابعة الالتزام، بارتداء الكمامات في كافة الأسواق والمحال التجارية والمطاعم وصالونات الحلاقة وأماكن تقديم الخدمة للجمهور، مشددًا على أصحابها توفير إجراءات السلامة والوقاية لجمهورها.

ودعا قائلًا: "كافة المواطنين من اجل حمايتك ( خليك في البيت ) وعند الاضطرار للتحرك (اصنع كمامتك , كمامتك من بيتك) ثم يجب غسل الايدي والتباعد من اجل سلامتك وسلامة المجتمع".