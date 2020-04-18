البزم: اغلاق الحي الذي يقطنه المواطن الهارب من الحجر الصحي بخان يونس

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة اياد البزم: إنه " وأثناء إجراءات التفقد اليومي للمستضافين في مركز الحجر الصحي بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، صباح اليوم السبت، تبيّن هروب الشاب (أكرم مصباح طباسي) من المركز".

وأضاف البزم خلال الايجاز الصحفي، أنه وعلى الفور باشرت الأجهزة الأمنية والشرطية عمليات البحث والتعقب إلى أن تم ضبطه بعد عدة ساعات، وإخضاعه للتحقيق.

وأشار البزم، إلى انه فور ورود إشارة هروب المواطن من الحجر، توجهت خلية الأزمة بوزارة الداخلية والأمن الوطني إلى محافظة خانيونس، وقامت بالمتابعة الميدانية لمحاصرة كل الآثار الناجمة عن هذا الأمر.

ولفت البزم، إلى أنه تبيّن من خلال التحقيق الأولي أن المواطن الهارب من مركز الحجر توجه إلى منزله، وقد خالط أفراد أسرته بالإضافة إلى سائق السيارة الذي تم ضبطه برفقته، وهو أحد أقربائه، وأنه بناء عليه تم إغلاق الحي الذي يقطن فيه المواطن الهارب من الحجر بمنطقة "بطن السمين" بمحافظة خانيونس بشكل كامل، ومنع الخروج والدخول من المنطقة.

وأكد البزم، أنه تم فرض الإغلاق على منزل المواطن الهارب من الحجر، ووضع جميع سكانه في الحجر الصحي الاحترازي، واتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة معهم، وبناء على ذلك تم إخضاع 30 شخصاً للحجر الصحي ممن يشتبه بمخالطتهم للمواطن المذكور خلال ساعات هروبه من مركز الحجر، سواء من داخل المنزل أو خارجه؛ ولا يزال التحقيق والاستجواب معه مستمراً؛ من أجل حصر دائرة المخالطين.

وأوضح البزم، أن الأطقم المختصة بوزارة الصحة أخذت عينة فحص من المواطن المذكور، وتم إحالتها إلى المختبر المركزي لإجراء الفحص اللازم ؛ للتأكد من حالته الصحية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المواطن الذي قام بالهرب؛ لعدم التزامه بإجراءات الحجر القانوني، وتعريضه حياة المواطنين للخطر.

ولفت البزم، إلى أنه تم تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في كيفية هروب المواطن المذكور من مركز الحجر، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذا الأمر.

ودعا البزم أي مواطن قام بمخالطة المواطن المذكور إلى الإبلاغ الفوري عبر الاتصال بالرقم الخاص بوزارة الصحة (103) أو العمليات المركزية بوزارة الداخلية (109)؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة المجتمع، وأهاب بالمواطنين المستضافين في مراكز الحجر الصحي الاحترازي إلى التحلي بالمسؤولية العالية والالتزام الكامل بالإجراءات المتبعة؛ حفاظاً على سلامتهم وسلامة أبناء شعبنا في ظل انتشار هذا الوباء الخطير.

وطالب البزم، المواطنين المستضافين في مراكز الحجر الصحي الاحترازي إلى التحلي بالمسؤولية العالية والالتزام الكامل بالإجراءات المتبعة؛ حفاظاً على سلامتهم وسلامة أبناء شعبنا في ظل انتشار هذا الوباء الخطير.