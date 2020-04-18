"الضابطة" تتلف مواد غذائية فاسدة في مدينة نابلس

أتلف جهاز الضابطة الجمركية في محافظة نابلس، اليوم السبت، مواد غذائية فاسدة داخل مخزن في المدينة.

ووفق الضابطة الجمركية، فقد وردت معلومة دقيقة وصلت للجهاز في مديرية نابلس بوجود كمية كبيرة من المواد التموينية الفاسدة في إحدى المخازن شرق المحافظة.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل قوة والتوجه للمكان المقصود وضبط ما يزيد عن 2 طن مواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل المخزن.

وأوضحت أن الاقتصاد الوطني، قامت بإتلاف 2 طن من البضاعة المذكورة على الفور، لافتة أنها تم التحفظ على نصف طن مواد لا تحمل تاريخ إنتاج وانتهاء عبارة عن كرز مجفف لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.