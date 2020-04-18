برامج رامز جلال في رمضان 2020 على MBCMASR

كشف النجم المصري رامز جلال عن الغلاف النهائي لبرنامج المقالب الجديد الخاص بشهر رمضان المبارك والذي حمل اسم "رامز مجنون رسمي".

وظهر رامز في الغلاف يحمل فانوس ومصباح كشاف وأمامه هيكل عظمي مخيف وبدا على وجه أنه يطلق صيحة إثارة ورعب.

وغرد رامز تعليقاً على البوستر: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر، رامز مجنون رسمي رمضان 2020 على MBCMASR".

وكانت الشركة المنتجة ومصادر قد أعلنت في وقت سابق عن تفاصيل المقلب هذا العام حيث تقوم الفنانة أروى باصطحاب الضيوف إلى منطقة براكين مع اقناع الضحية بالذهاب في جولة سفاري ثم يتفاجىء بظهور هيكل عظمي عملاق وتدور أحداث الحلقة ليتفاجأ في النهاية أن رامز جلال هو من يرتدي "الهيكل العظمي".

يذكر أن برامج المقالب التي يقدمها رامز جلال والتي تعرض كل عام تحظى بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي وخاصة بعد تعمده استضافة مشاهير من الوطن العربي والأجانب.