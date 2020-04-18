أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 18-4-2020

يزيد الطلب على معرفة سعر الذهب في السعودية، خاصة في الأوقات الصعبة والمراحل الاقتصادية المتدهورة، حيث يلجأ إليها الناس هذه الآونة مع انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

كما يسمى الذهب بـ" الملاذ الآمن"، بعد ارتفاع أسعار الذهب في السعودية، وهو أكثر فعالية بالمقارنة بأي معدن ثمين آخر يستخدم في الاستثمار كما أنه أيضًا يحمل خصائص الحيطة في عددًا من الدول، وسنرفق لكم سعر الذهب في السعودية لـ( عيار 24، عيار22، عيار21- عيار18، عيار14، عيار12) إلى جانب سعر الأوقية والكيلو وجنيه الذهب السعودي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 18/4/2020

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تنشر إليكم أسعار الذهب السعودي اليوم السبت 18-4-2020، فبلغ سعر الذهب "عيار 24" في السعودية نحو 203.83 ريال سعودي.

إليكم أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي:

سعر الذهب عيار 24= 203.83 ريال بما يعادل 54.26 $

سعر الذهب عيار 22= 186.84 ريال بما يعادل 49.74 $

سعر الذهب عيار 21= 35. 178 ريال بما يعادل 47.48 $

سعر الذهب عيار 18= 152.87 ريال بما يعادل 40.70 $

سعر الذهب عيار 14=118.90 ريال بما يعادل 31.65 $

سعر الذهب عيار 12= 101.91 ريال بما يعادل 27.13 $

سعر أوقية الذهب= 6,339 ريال بما يعادل 1,688 $

سعر جنيه الذهب= 1,427 ريال بما يعادل 379.83 $

سعر كيلو الذهب= 203,826 ريال بما يعادل 54,260 $

الذهب في السعودية بديل استثماري

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويشار إلى أن أسعار الذهب تسجل أعلى مستوياتها، حيث تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من أمريكا، وسط مخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

أسباب ارتفاع سعر الذهب

ووفق التقارير، من الملاحظ أن هناك انكماش اقتصادي في كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر الماضي، محيث سجل أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي، الأمر الذي أثر بالسلب على جانب التصنيع وتأثره به سعر الذهب.