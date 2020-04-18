البزم: اعتقال المواطن الهارب من الحجر الصحي بغزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، إياد البزم أن الأجهزة الأمنية والشرطية في قطاع غزة المواطن (أكرم مصباح طباسي) من سكان محافظة خانيونس جنوب القطاع، بعد هروبه لعدة ساعات من مركز الحجر الصحي في مدينة رفح.

و بحسب البزم، فإن الجهات المختصة تقوم بالتحقيق معه لمعرفة المخالطين له خلال فترة الهروب، ولا زالت متابعة الحدث مستمرة لمحاصرة الأثار الناجمة عن ذلك.

ودعت الداخلية كل من خالط الشخص المذكور إلى الإبلاغ الفوري عبر الاتصال بالعمليات المركزية لوزارة الداخلية على الرقم (109) أو وزارة الصحة على الرقم (103).

وكانت الداخلية أعلنت ظهر اليوم، عن هروب أحد المستضافين من مراكز الحجر الصحي بمدينة رفح.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي أن المواطن الذي هرب هو أكرم مصباح أحمد طباسي (33 عاماً) من سكان خانيونس جنوب القطاع، وكان من العالقين الذين وصلوا عبر معبر رفح خلال الأيام الماضية.