السعودية تعزل حيين كاملين في محافظة الأحساء بسبب وباء كورونا

فرضت وزارة الداخلية السعودية العزل الصحي و حظر التجول على حيين في محافظة الأحساء على مدار 24 ساعة اعتبارا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا المستجد.

و بحسب وزارة الداخلية، فيشمل القرار تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي الفيصلية والفاضلية في محافظة الأحساء ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وسيسمح خلال فترة الحظر لسكان الحيين المشار بالخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل الرعاية الصحية والتموين وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا".

و يأتي هذا الاجراء في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وفقاً لبيان الوزارة.

وأكدت الداخلية السعودية أن "هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية"، فيما أهابت بالجميع "استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بتلك الإجراءات".