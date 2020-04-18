باقة ترددات قنوات ام بي سي MBC الجديدة لعام 2020 لمتابعة مسلسلات رمضان

يبحث المشاهدون في هذه الآونة عن تردد قنوات ام بي سي MBC الجديد عام 2020، لمتابعة مسلسلات شهر رمضان على الأقمار الصناعية كافة، ليتمكن المشاهد من تنزيل تردد قناة ام بي سي mbc الجديد لمتابعة مسلسلات رمضان.

وتعتبر قناة أم بي سي من أهم الفضائيات التي تهتم ببرامج ومسلسلات شهر رمضان الكريم، إلى جانب الأفلام المتنوعة المحلية والعربية والاجنبية، وسنرفق لكم في التقرير التالي باقة ترددات قناة ام بي سي الجديد 2020، لتتمكنوا من مشاهدة ما تحبون من برامج متنوعة وأفلام ومسلسلات درامية.

ونقدم إليكم متابعي "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" ترددات قنوات ام بي سي MBC 2020 التالية (تردد قناة ام بي سي بوليود mbc، وتردد قناة ام بي سي Mbc مصر، وتردد قناة ام بي سي MBC 2، وتردد قناة ام بي سي برو سبورت، وتردد قناة ام بي سي mbc 3 وتردد قناة ام بي سي mbc دراما، وتردد قناة ام بي سي العراق MBC Iraq، وتردد قناة ام بي سي MBC اكشن وتردد قناة ام بي سي 1 mbc، وتردد قناة ام بي سي 4 mbc، وتردد قناة ام بي سي 5 mbc، وتردد قناة ام بي سي ماكس MBC).

وتعد قناة ام بي سي MBC من أكثر القنوات مشاهدة في الوطن العربي، والأكثر بحثُافي محركات جوجل، حيث يتصدر تردد قناة ام بي سي MBC الجديد 2020 محرك غوغل، وهنا سنقدم لمتابعة فلسطين اليوم" ترددات قنوات ام بي سي:

تردد قناة ام بي سي لمشاهدة مسلسلات رمضان 2020 :

تردد قناة ام بي سي MBC 1: وهي إحدى قنوات شبكة ام بي سي التي تبحث على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وتهتم في بث برامج سياسية واجتماعية ومسلسلات درامية برامج تثقيفية ومسابقات، إلى جانب النشرات الإخبارية، وتتميز بأعلى المشاهدات لان الملايين في الوطن العربي يتابعونها باستمرار

تردد قناة ام بي سي 1 mbc على نايل سات:

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد قناة ام بي سي MBC على العرب سات:

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

قناة ام بي سي MBC 2، وتختص قناة ام بي سي MBC 2 في عرض الأفلام المتنوعة مثل أفلام الأكشن والجريمة والتحقيق، وتبرز قناة ام بي سي MBC2 في عرض أفلام جديدة، خاصة أنها حاصلة على جوائز أوسكار وجوائز عالمية في الأفلام، إليكم تردد قناة ام بي سي MBC 2.

تردد القناة على النايل سات

التردد 12015

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

قناة ام بي سي MBC 3: وهي إحدى قنوات شبكة ام بي سي العربية المملوكة من قبل السعودية، حيث مهمة قناة ام بي سي 3 بث برامج تعليمية وتربوية وثقيفية وترفيهية ومسلسلات كرتون وأنمي جديدة ومسلسلات درامية وأفلام كرتون وأفلام خاصة بالأطفال جميعها تختص في فئة الأطفال حيث حصلت قناة ام بي سي 3 على نسب عالية من المشاهدات حيث قمنا بتوفير تردد قناة ام بي سي 3 2020.

تردد قناة ام بي سي MBC3 على النايل سات

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي

تردد قناة ام بي سي MBC على العربسات

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي

قناة ام بي سي MBC 4: وتعد من القنوات الاجتماعية التي تعرض برامج تعليمية ومسابقات عربية وبرامج المسابقات العالمية، وتختص في برامج الغناء وبعض المسلسلات الاجتماعية، والعديد من المسلسلات التي تبث في رمضان ومسلسلات أجنبية مترجمة للعربية، وفرنا لمتابعي "فلسطين اليوم" تردد قناة ام بي سي 4 الجديد 2020.

تردد قناة ام بي سي 4 mbc

تردد القناة 11938 – 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

قناة ام بي سي ماكس MBC MAX: وتعد أحد القنوات التابعة لشبكة قنوات ام بي سي السعودية 2020، وتعرض أفلام إجتماعية وأفلام كوميدية ورومانسية، وتحوز على اهتمام واعجاب المتابعين العرب، حيث تبث أفلام أجنبية مترجمة للعربية تلائم جميع الأهواء ومحبين الدراما والأفلام الأجنبية الرومانسية والاجتماعية، وهذا ترردد قناة حيث وفرنا لكم اخر تردد قناة ام بي سي MBC 2020.

تردد قناة ام بي سي ماكس MBC MAX

تردد القناة على النايلسات

11560

الاستقطاب عمودي

تردد آخر 11938

الاستقطاب عمودي

قناة ام بي سي اكشن MBC: وتعد أحد القنوات المتميزة ضمن شبكة قنوات ام بي سي المهتمة في عرض أفلام الأكشن والجريمة والأفلام العسكرية والحربية، إلى جانب نقل مباريات المصارعة الحرة في العالم WWE، ونقل برامج ومبارزات القتال والقوة والعديد من البرامج المتنوعة والمتميزة، ومن خلال التردد التالي يمكنك متابعة أجدد وأقوى الأفلام الأجنبية ومباريات المصارعة الدولية.

تردد قناة ام بي سي اكشن

تردد القناة على العرب سات 12284(v) أو 11270(v)

تردد القناة على النايل سات 11476(v)

قناة ام بي سي دراما: تعد من أهم القنوات ضمن شبكة قنوات ام بي سي mbc ، وتعرض مسلسلات درامية وبرامج اجتماعية متنوعة، وكان لها النصيب في حصد اعجاب ومتابعة المواطنين في الشرق الأوسط والوطن العربي، ويمكن إضافة تررد قناة أم بي سي MBC دراما 2020.

تردد قناة أم بي سي MBC دراما 2020

11938, 11470

الاستقطاب v

معدل الترميز 27500

تردد قناة ام بي سي mbc 5

تعد قناة ام بي سي 5 MBC من أبزز أحدى القنوات التي انطلقت جديد ضمن شبكة قنوات ام بي سي حيث تميزت قناة ام بي سي 5 بالبحث عليها بشكل كبير نظرا لتميزها عن باقي حقبة قنوات ام بي سي حيث نقدم لكم في هذا المقال تردد قناة ام بي سي 5 الجديد.

التردد هو 11559

الاستقطاب v

الترميز 27500

قناة ام بي سي بوليود mbc، وتعد ههذ القناة القنوات المتخصصة في بث المسلسلات الهندية والأفلام الهندية الجديدة حيث حصلت القناة على بحث كبير على تردد قناة ام بي سي بوليود حيث تعد من أحدى قنوات شبكة ام بي سي حيث قمنا بتوفير تردد قناة ام بي سي بوليود الجديد لعام 2020.

تردد قناة ام بي سي بوليود mbc

التردد على النايل سات هو 11938

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500.

قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports: وتعد احدى قنوات شبكة ام بي سي في الوطن العربي حيث تقدم برامج رياضية وهي عبارة عن قناة متخصصة في الرياضة وخاصة نقل المباريات في المملكة العربية السعودية وتهتم ببث المباريات والتعقيب والتعليق عليها حيث وفرنا لكم تردد قناة ام بي سي برو سبورت الجديد 2020.

تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports على نايل سات وعرب سات لعام 2020 :

الاقمار التردد معدل الترميز FEC

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11470 27500 5/6

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11559 27500 5/6

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات 12341 (h) 27500 3/4

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6 12341 (h) 27500 3/4

تردد قناة ام بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports : حيث تبث قناة ام بي سي برو سبورت 2 من داخل المملكة العربية السعودية وتعرض جميع المباريات الرياضية في بث مباشر لها، وتغطي القناة جميع المباريات وتقدم الاستوديوهات التحليلية الذي تقدم التحليل الدقيق لجميع المباريات الرياضية.

القمر التردد FEC/SR الجودة

تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات 12341 (H) 27500 – 3/4 SD

تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات 12341 (H) 27500 – 3/4 HD

اقرا ايضا: تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports الجديد 2020 على نايل سات وعرب سات

قناة ام بي سي العراق MBC :، وتعتبر تعد قناة ام بي سي العراق من القنوات المتخصصة في نقل كل ما يخص في دولة العراق حيث تميزت القناة بمتابعة واهتمام العراقيين حيث وفرنا لكم تردد قناة ام بي سي العراق الجديد لمتابعة كافة المسلسلات والبرامج والأخبار والأحداث التي تنقل على قناة ام بي سي العراق

تردد قناة ام بي سي العراق MBC :

القمر نايل سات 201

التردد 12226 MHz

الدرجة 7 غرب

القطبية أفقي عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

التعديل QPSK/DVB-S

القمر عربسات بدر 6

التردد MHz 11862

الدرجة 26 شرق

القطبية عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4/3

التعديل DVB-S QPSK

ترددات "MBC العراق" SD

القمر نايل سات 201

التردد 11938 MHz

الدرجة 7 غرب

القطبية عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

التعديل QPSK/DVB-S

القمر عربسات بدر 6

التردد MHz 11862

الدرجة 26 شرق

القطبية عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4/3

التعديل DVB-S QPSK

قناة ام بي سي مصر MBC

تردد قناة ام بي سي MBC

تعد قناة ام بي سي مصر من ضمن شبكة قنوات ام بي سي العربية حيث هي متخصصة في القضايا المصرية وبث البرامج المصرية والمسلسلات المصرية الدرامية وايضا برامج مصرية يقدمها مقدمين مصريون حيث تميزت قناة ام بي سي مصر بحصد ملايين المشاهدات لأنها تخصصت في نشر كل ما يخص بمصر حيث وفرنا لكم تردد قناة ام بي سي مصر الجديد لعام 2020.

يمكنكم الحصول على تردد قناة إم بي سي مصر MBC Masr الجديد من أجل التمكن من متابعة مسلسلات رمضان القادم وموعده يوم الجمعة القادم، وهو رمضان 2020، وذلك على جهاز الإستقبال الخاص بكم على الرسيفر من خلال القمر الصناعي النايل سات، وذلك من أجل عمليات البحث الكبيرة التي حدثت من قبل المتابعين.

قناة ام بي سي مصر MBC تبث مسلسلات رمضان

تعرض قناة إم بي سي مصر MBC Masr من خلال ترددها الجديد على القمر الصناعي النايل سات العديد من المسلسلات القوية عبر شاشتها، وذلك خلال شهر رمضان القادم من العام الميلادي 2020 الجاري، ومن المقرر أن يأتي شهر رمضان الكريم من العام الهجري 1441 خلال شهر أبريل الجاري 2020، وستقوم قناة إم بي سي مصر بعرض باقة قوية من أقوى باقات المسلسلات الرمضانية الجميلة،حيث ستقوم بعرض مسلسل “لعبة النسيان” من بطولة دينا الشربيني ويعاونها النجم أحمد داود ومعه إنجي المقدم والنجمة الكبيرة رجاء الجداوي، وعودة قوية للنجم الكبير محمود قابيل، ويأتي المسلسل من تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، كما ستعرض القناة مسلسل سكر زيادة للنجمة نبيلة عبيد ومعها نادية الجندي ومعهم هالة فاخر في عودة للنجوم الكبار.

تردد قناة ام بي سي مصر MBC :

التردد على النايل سات هو 11470 أو 12015 عمودي.

أما معامل تصحيح الخطأ هو 6/5.

معدل الترميز هو 27500.ف