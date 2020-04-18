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داخلية غزة: هروب أحد المواطنين من مركز الحجر الصحي برفح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:39 - 18 ابريل 2020
طباسي طباسي
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني عن هروب أحد المستضافين من مركز الحجر الصحي برفح صباح اليوم السبت، وهو المواطن (أكرم مصباح أحمد طباسي) 33 عاماً من سكان خانيونس جنوب القطاع، وكان من العالقين الذين وصلوا عبر معبر رفح خلال الأيام الماضية.

ونوهت الداخلية في بيان صحفي، لمن لديه أية معلومات عن هذا الشخص ضرورة الإبلاغ بها عبر الاتصال على الرقم الوطني للعمليات المركزية بوزارة الداخلية (109).

وحذرت الداخلية، المواطنين من مخالطة الشخص المذكور خشية أن يكون مصاباً بفيروس كورونا، وفي حال مخالطته ضرورة إبلاغ الجهات المختصة فوراً من أجل اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية.

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