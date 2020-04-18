ارتفاع عدد وفيات واصابات كورونا بـ"إسرائيل" ومؤشرات على احتواء الوباء

ارتفع عدد الوفيات، اليوم السبت، لدى الكيان "الإسرائيلي" جراء فيروس كورونا المستجد إلى (158) حالة وفاة.

ووفق وزارة الصحة "الإسرائيلية"، فإن عدد المتعافين اليومي أعلى من عدد المصابين الجدد، مشيرة إلى أنه تعافي نحو 400 حالة، في حين انتقلت العدوى إلى م يقارب 300 شخص،

وذكرت أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 13107 حالة، شُفي منها حتى الآن 3247.

وأشارت إلى أن 167 حالة خطيرة يتلقون العلاج في المستشفيات "الإسرائيلية"، يستعين بيمهم 118 مصاب بأجهزة تنفس اصطناعي.

وحسب بيانات الصحة، تلفت أن هناك انخفاضًا بنسبة 8.6% طرأ على عدد المرضى الذين توصف حالتهم بالخطيرة والذين يستعينون بأجهزة تنفس اصطناعي وذلك بالمقارنة مع الأعداد التي سُجلت أمس الجمعة.