الاحتلال يعزل الأسير الشرباتي إلى سجن بئر السبع

أفاد نادي الأسير، اليوم السبت، أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير أيمن الشرباتي الملقب بـ"المواطن" بعد 21 يوما من العزل الإنفرادي في زنازين سجن "نفحة"، إلى زنازين العزل الإنفرادي في سجن "ايشل – بئر السبع".

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي: "نتيجة لإجراءات إدارة السجون المتمثلة بوقف زيارات المحامين للأسرى، وكذلك زيارة عائلاتهم، فإن هناك صعوبة كبيرة في الاطمئنان عليهم وطمأنة عائلاتهم".

وطالب النادي، الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية، بالضغط على الاحتلال من أجل أن يكون هناك هواتف عمومية للتواصل مع عائلاتهم، وذلك بالحد الأدنى في ظل الظروف الراهنة.

ووجهت عائلة الشرباتي، امس الجمعة، نداءً إلى المؤسسات الحقوقية الدولية، والصليب الأحمر لمعرفة مصيره والاطمئنان عليه.

ويواجه الأسير الشرباتي تهمة حرق مرفق من مرافق معتقل نفحة، ومحكوم بالسّجن المؤبد والمعتقل منذ 22 عاما، احتجاجاً على إهمال الاحتلال بتوفير تدابير السلامة مع تفشي فيروس كورونا بين الأسرى.