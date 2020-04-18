إليك تردد قناة الشرق Elsharq على نايل وسهيل سات وهوت بيرد الجديد 2020

إليك تردد قناة الشرق Elsharq 2020، الحديث على الأقمار الصناعية التالية نايل سات وسهيل سات وهوت بيرد، فيما ازدادت عملية البحث عن تردد قناة الشرق في هذه الفترة الحالية على شبكات الانترنت، نظرًا لمحتوى القناة المميز والرائع التي تقدمه لجمهورها.

ويواصل متابعي قناة الشرق Elsharq البحث على تردد القناة في موقع جوجل، للحصول على محتوى القناة الرائع الذي تواكب القضايا السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى المواضيع الساخنة الهامة.

"موقع وكالة فلسطين اليوم" يقدم لكم في هذا المقال تحديث لتردد قناة الشرق 2020، كما يقدم البرامج التي تعرضها القناة عبر شاشتها.

تعريف بقناة الشرق Elsharq :

وتأسست قناة الشرق الفضائية في تاريخ 35 إبريل 2014، في الجمهورية المصرية، حيث رخصت ترددها على القمر الصناعي نايل سات، بينما نقلت القناة مركزها الرئيس من مصر إلى تركيا.

وبدأت قناة الشرق المصرية أولى حلقاتها بشعار "الحقيقة والأمل"، فيما يملك القناة حاليًا أيمن نور الذي رشح نفسه للانتخابات الرئاسية عام 2005.

ساهمت قناة الشرق بفضح قيادة الانقلاب عام 2013 في مصر عبر نشر تسريبات خاصة لأعمال قيادة الانقلاب، وضد زمرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تدخلت بشكل مباشر في الاحداث وفض الاعتصام.

وتقدم قناة الشرق محتوها الاعلامي بشكل مجان وغير مشفر، حيث تركز في اخبارها على نقل الاخبار السياسية والاجتماعية والمحلية في الوطن العربي والمصري، كما تعرض كل أفكار الثورة المصرية.

وعكف مجلس إدارة قناة الشرق إلى تغيير ترددها الجديد 2020، بعد أن تعرضت لأكثر من مرة إلى قرصنة وسرقة ترددها من اشخاص مجهولين.

ترددات قناة الشرق Elsharq الجديد 2020 على نايل وسهيل سات وهوت بيرد:

وفيما يلي نعرض لكم تردد قناة الشرق Elsharq الجديد 2020، على القمرين الصناعين نايل وسهيل سات على النحو التالي:

نايل سات/ التردد الاستقطاب الترميز التصحيح 12687 أفقي أو عمودي 27500 6/5 11315 افقي أو عمودي 27500 6/5 سهيل سات/ التردد الاستقطاب الترميز التصحيح 11142 عمودي 27500 3/4 10730 أفقي 3000 4/3

تردد قناة الشرق Elsharq على القمر الصناعي هوت بيرد: