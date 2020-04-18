الشيخ خلة يُجيب :هل تم حسم رؤية الهلال فلكياً وماذا عن فتح المساجد خلال رمضان؟

بقيت العديد من القضايا الشرعية محل جدل في الشارع الغزي وخاصة فيما اقرته عدد من الدول بشأن تحديد رؤية هلال شهر رمضان بالقراءات الفلكية دون الرؤية البصرية ، إضافة الى قرار استمرار اغلاق المساجد خلال شهر رمضان ، وخاصة في قطاع غزة رغم عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا .

وقال الشيخ الداعية عبد الباري خلة بشأن الرؤية الفلكية والبصرية ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ: فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ) قال صلى الله عليه وسلم

فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ)) ، وفي رواية اخرى:(فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ) .

الرؤية البصرية هي الواجبة ، أما دون ذلك يُستئنس به استئناساً ، واليوم في ظل الرؤية الفلكية المتقدمة أصبح من الدقة المتناهية تحديد بداية الأشهر وهو ما يتطابق بنسبة 99% مع الرؤية البصرية ، وتابع "اننا لا نعارض العلم ولكن لابد ان نعتمد إعتماد كامل على الرؤية البصرية ثم الفلكية.

وتابع : من السابق لأوانه الحديث عن الرؤية الفلكية ، وتحديد بداية الصوم كأن نقول تم تحديد بداية شهر رمضان فلكياً يوم كذا او كذا ..فلابد من تحري الهلال فإذا رأيناه فالصوم واجب واذا لا فالصيام لليوم التالي ، مشدداً على ان الأرجح الرؤية البصرية.

وأوضح انه في حال أعلن مفتي فلسطين عن رؤية الهلال فعلينا الصيام ولا داعي لنسأل هل تم اعتماد الرؤية الفلكية ام الشرعية .

وبشأن استمرار اغلاق المساجد خلال شهر رمضان :

فتح أو إغلاق المساجد قرار مهم ، ويحدده العلماء بعد الإجتماع مع أهل الاختصاص من وزارة الصحة ، ولا يمكن ان يكون القرار الا عند وضع تصور مع وزارة الصحة .

وتابع :اذا كانت المساجد أكثر خطورة فعلينا إغلاقها ، وأصحاب الاختصاص هم من يقررون وإذا رأى ولي الأمر الصحة مع الاوقاف بإبقاء المساجد مغلقة خلال رمضان فنحن مع الإغلاق ولا يجوز لنا مخالفة اهل الاختصاص ، وخاصة اذا كان القرار بوجود ضرر للأفراد.

وتساْل : هل العبادة فقط في المسجد؟؟ مشيراً الى ان العبادة في المسجد والبيت ، فالصلاة مع أهل البيت والأبناء عبادة ، مشيراً الى انه بالرغم من ان قلبنا ينفطر من إغلاق المساجد ولكن ليس بيدنا شئ ، وعلينا ان نأخذ بالأسباب ، ان ندعو الله ان يفتح لنا أبواب المساجد.