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الشيخ خلة يُجيب :هل تم حسم رؤية الهلال فلكياً وماذا عن فتح المساجد خلال رمضان؟

  • فلسطين اليوم - غزة-خاص
  • 13:28 - 18 ابريل 2020
شهر رمضان1 شهر رمضان1
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بقيت العديد من القضايا الشرعية محل جدل في الشارع الغزي وخاصة فيما اقرته عدد من الدول بشأن تحديد رؤية هلال شهر رمضان بالقراءات الفلكية دون الرؤية البصرية ، إضافة الى قرار استمرار اغلاق المساجد خلال شهر رمضان ، وخاصة في قطاع غزة رغم عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا .

وقال الشيخ الداعية عبد الباري خلة بشأن الرؤية الفلكية والبصرية ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ: فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ) قال صلى الله عليه وسلم

فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ)) ، وفي رواية اخرى:(فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ) .

الرؤية البصرية هي الواجبة ، أما دون ذلك يُستئنس به استئناساً ، واليوم في ظل الرؤية الفلكية المتقدمة أصبح من الدقة المتناهية تحديد بداية الأشهر وهو ما يتطابق بنسبة 99% مع الرؤية البصرية  ، وتابع "اننا لا نعارض العلم ولكن لابد ان نعتمد إعتماد كامل على الرؤية البصرية ثم الفلكية.

وتابع : من السابق لأوانه الحديث عن الرؤية الفلكية ، وتحديد بداية الصوم كأن نقول تم تحديد بداية شهر رمضان فلكياً يوم كذا او كذا ..فلابد من تحري الهلال فإذا رأيناه فالصوم واجب  واذا لا فالصيام لليوم التالي ، مشدداً على ان الأرجح الرؤية البصرية.

وأوضح انه في حال أعلن مفتي فلسطين عن رؤية الهلال فعلينا الصيام ولا داعي لنسأل هل تم اعتماد الرؤية الفلكية ام الشرعية .

وبشأن  استمرار اغلاق المساجد خلال شهر رمضان :

فتح أو إغلاق المساجد قرار مهم ، ويحدده العلماء بعد الإجتماع مع أهل الاختصاص من وزارة الصحة ، ولا يمكن ان يكون القرار الا عند وضع تصور مع وزارة الصحة .

وتابع :اذا كانت المساجد أكثر خطورة فعلينا إغلاقها ، وأصحاب الاختصاص هم من يقررون وإذا رأى ولي الأمر الصحة مع الاوقاف بإبقاء المساجد مغلقة خلال رمضان فنحن مع الإغلاق ولا يجوز لنا مخالفة اهل الاختصاص ، وخاصة اذا كان القرار بوجود ضرر للأفراد.

وتساْل : هل العبادة فقط في المسجد؟؟ مشيراً الى ان العبادة في المسجد والبيت ، فالصلاة مع أهل البيت والأبناء عبادة  ، مشيراً الى انه بالرغم من ان قلبنا ينفطر من إغلاق المساجد ولكن ليس بيدنا شئ ، وعلينا ان نأخذ بالأسباب ، ان ندعو الله ان يفتح لنا أبواب المساجد.

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