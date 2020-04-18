الاحتلال يُغلق بلدتين بالجليل المحتل !

أغلق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 18/4/2020، بشكل كامل بلدتي دير الأسد والبعنة المحتلتين في منطقة الجليل شمال فلسطين، بعد تسجيل إصابات فيهما بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت ما تسمى بهيئة البث الإسرائيلية، أنها سجلت 71 إصابة في بلدة دير الأسد و10 آخرين في بلدة البعنة.

وأوضحت ان القوات الإسرائيلية انتشرت في المدينتين، منعت دخول وخروج المواطنين من وإليها، لمدة أسبوع كامل.

وبدوره، دعا نائب رئيس مجلس محلي دير الأسد نمر حسين، المواطنين بضرورة الالتزام بالمنازل والحجر الصحي. لكبح وباء كورونا، وفق موقع عرب 24.

يشار إلى أن اعداد المصابين بفيروس كورونا ارتفعت في الآونة الأخيرة داخل البلدات الفلسطينية المحتلة، إلى 5050 إصابة.