امريكا تتجاوز عتبة الـ 700 ألف إصابة بكورونا وترجيحات بوفاة 300 ألف أفريقي

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت 18/4/2020، أن اصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت عتبة 700 ألف إصابة، منذُ ظهور أول حالة مارس الماضي.

وبحسب إحصائية لجامعة جونز هوبكنز، فإن الولايات المتحدة الأكثر تضررًا من جائحة كورونا حول العالم، وصلت الإصابات فيها 700,282، بينما بلغت حصيلة الوفيات إلى 36,773 وفاة.

من جهته، أعلنت مدينة نيويورك الأكثر تضررًا بين مدن الولايات الامريكية، أنها ستضيف إلى حصيلة ضحاياها بسبب الوباء، إلى 3778 حالة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح الأسبوع الماضي، أنه سيعيد افتتاح المدن الامريكية تدريجيًا وإعادة النشاط الاقتصاد فيها، فيما عارض حكام الولايات قرار الرئيس واعتبروه قرار غير منطقي.

وفي السياق، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت، أنّها سجلت ما يزيد عن 111 ألف إصابة بفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط، فيما تجاوزت أعداد الوفيات أكثر 5500 وفاة، وتشمل 22 دولة.

ورجحت الأمم المتحدة أن فيروس كورونا قد يقتل في دول قارة افريقيا محو 300 ألف أفريقي، في حين تعاني تلك الدول من الرعاية الصحية والمعيشية.

عالميًا، ارتفعت حصيلة وفيات جائحة "كورونا" حول العالم إلى 154,311 حالة، وإصابة نحو 2.251.815، بحسب منظمة الصحة العالمية.