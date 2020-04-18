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حالة الطرق في قطاع غزة اليوم السبت 18/04/2020

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:37 - 18 ابريل 2020
طرق طرق
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تشهد حالة الطرق في قطاع غزة صباح اليوم السبت 18/4/2020  حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية.

وطالبت شرطة المرور من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت شرطة المرور أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

ونوهت شرطة المرور الى انه في حال وقوع حادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية ، موضحةً الى انه لم يسجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية أي حوادث سير.

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