حالة الطرق في قطاع غزة اليوم السبت 18/04/2020

تشهد حالة الطرق في قطاع غزة صباح اليوم السبت 18/4/2020 حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية.

وطالبت شرطة المرور من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت شرطة المرور أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

ونوهت شرطة المرور الى انه في حال وقوع حادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية ، موضحةً الى انه لم يسجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية أي حوادث سير.