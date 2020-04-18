السودان تسجل عشرات الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت 18/4/2020، عشرات الإصابات بفيروس كورونا المسجد، بالإضافة إلى حالات وفيات جديدة خلال الـ24 الماضية.

وذكرت الصحة السودانية، انها سجلت 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 27 إصابة في الخرطوم وحالتين في ولاية النيل الأبيض وحالة واحدة في ولاية الجزيرة، بالإضافة إلى 4 وفيات، لرجلين وسيدتين في الخرطوم.

وأوضحت أن الإصابات في السودان ارتفعت إلى 66 إصابة، و10 حالات وفاة.

من جهته، أكدن السلطات السودانية، انها اتخذت إجراءات جديدة لتوفير كافة السلع في جميع الولايات والاحياء.

عالميًا، ارتفعت حصيلة وفيات جائحة "كورونا" حول العالم إلى 154,311 حالة، وإصابة نحو 2.251.815، بحسب منظمة الصحة العالمية.