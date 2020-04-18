"كورونا" في العالم:الإصابات تجاوزت ال2 مليون وربع..وأمريكا تتصدر وايطاليا تسجل انتصاراً

تواصل أسعار الإصابات بفيروس " كورونا" الإرتفاع في العالم حيث سجلت الاحصائيات الرسمية اليوم السبت 18/4/2020 ارتفاعاً ليصل العدد 2,251,768 ، في حين بلغت أعداد الوفيات154,295 حالة وفاة .

وأظهرت الإحصاءات الرسمية أمس الجمعة 17/4/2020،في الولايات المتحدة في حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى أكثر من 34 ألفا، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تعلن بعض الولايات جداول زمنية لرفع القيود التي تهدف إلى الحد من الوباء.

وقالت الاخبار الواردة من الولايات المتحدة انخفاضاً في أعدد الوفيات بعد أن سجلت زيادات قياسية في يومين على التوالي. ووصلت الوفيات إلى ما يقرب من 34700 يوم الجمعة ارتفاعا بنحو 1400 وفاة.

وكان وزارة الصحة في إيطاليا أعلنت عن تحقيق انتصار مبدئي في مواجهة فيروس كورونا بالمناطق الفقيرة في جنوب البلاد، الذي كان أقل استعدادا وتجهيزا لمكافحة الوباء، مقارنة بمناطق الشمال الغنية.

وأدى الوباء إلى وفاة 22745 شخصا في إيطاليا في هذا البلد الأوروبي الذي يبلغ عدد سكانه 60 مليون نسمة، وكان من أكثر الدول تضررا في العالم جراء الفيروس.

ولا تزال الولايات المتحدة تحتل المركز الاول بين الدول من حيث الاصابات والوفيات ، وتليها ايطاليا في المركز الثاني عالميا من حيث عدد الوفيات بإجمالي 22,745، منهم 575 امس، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 172,434 إصابة.

اسبانيا جاءت في المركز الثالث في حصيلة الوفيات حيث بلغت 19,613 شخصاً منهم 298 امس، وبلغ مجموع عدد المصابين لديها 188,093 شخصاً، متفوقة بعدد الإصابات على ايطاليا بنحو 16 ألف إصابة.

اما فرنسا فكانت في المركز الرابع بحصيلة 18,681 وفاة، منهم 761 امس، و 147,969 إصابة، بعدها تأتي بريطانيا في المركز الخامس بحصيلة وفيات بلغت 14,576، منهم 847 اليوم، و 108,692 إصابة حتى الان.

ويشار الى ان عدد وفيات كورونا أقل من وفيات الإنفلونزا الإسبانية التي بدأت في 1918 وتشير التقديرات إلى أنها فتكت بما يربو على 20 مليون شخص قبل أن تنتهي في 1920.