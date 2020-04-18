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إليك تردد قناة ام تي في mtv اللبنانية الجديد عام 2020 على نايل سات

  • فلسطين اليوم - منوعات
  • 09:23 - 18 ابريل 2020
إليك تردد قناة ام تي في mtv اللبنانية الجديد عام 2020 على نايل سات إليك تردد قناة ام تي في mtv اللبنانية الجديد عام 2020 على نايل سات
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إليك تردد قناة ام تي في mtv اللبنانية الجديد 2020، على القمر الصناعي نايل سات، وذلك بعد قيام قناة ام تي في mtv بتحديث ترددها.

وتبث قناة ام تي في mtv على شاشاتها المميزة برامجها الإعلامية المتنوعة، حيث حجزت القناة مكانة واسعة في الجمهور العربي خاصة لدي المواطنين اللبنانيين.

وتقدم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذه المقال تردد قناة ام تي في mtv لمتابعي القناة، لمن يبحث على المحركات البحث عن تردد قناة ام تي في mtv الجديد على القمر الصناعي.

تعريف قناة ام تي في mtv :

تأسست قناة ام تي في mtv عام 1991، فيما يقع مقرها في العاصمة اللبنانية بيروت، وهي من أشهر القنوات اللبنانية، وكانت الحكومة اللبنانية قد أغلقت القناة نحو سبع سنوات، بدعاء انها تجاوزت القانون اللبناني، واعادت القناة بثها من جديد عام 2009.

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برامج قناة ام تي في mtv:

وتقدم قناة ام تي في mtv برامج متنوعة المضمون، إذ تتنوع برامجها من الفنية والغنائية والترفيهية.

إليك برامج قناة ام تي في mtv الـ12:

  • امرأة
  • طريق
  • مجدل المعوش
    نيران صديقة
    بردانة أنا
  • صار الوقت
  • عاطل عن الحرية
  • 5/ mwj
  • بيت الكل
  • لبنان ينتفض
  • 50ألف
  • وغيرها الكثير من البرامج والمسلسلات والحفلات المميزة والممتعة التي تجذب الجمهور إليها

شاهد تردد قناة ام تي في mtv اللبنانية 2020 على القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة

الاستقطاب

الترميز

11938

رأسي v

27500

 


 

 

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