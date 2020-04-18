أعداد الاصابات والوفيات من المغتربين الفلسطينيين في الخارج

أكد أحمد الديك مستشار وزارة الخارجية اليوم السبت 18/4/2020 ، انه لا إصابات جديدة في صفوف المغتربين الفلسطينيين في الخارج .

وقال الديك خلال تصريحات اذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان العدد الاجمالي للإصابات في صفوف الفلسطينيين المغتربين في دول العالم بلغت 803 إصابة ، في حين بلغت اعداد الوفيات 39 حالة وفاة .

وبين الديك أن أكثر الاصابات التي سُجلت كانت في الولايات الامريكية حيث بلغ عدد المصابين 539 في حين بلغ عدد الوفيات 39 حالة وفاة .

وأشار الديك الى تسجيل أعداد كبيرة من العالقين في الاردن يريدون العودة للأراضي الفلسطينية ، في حين ينتظر عدد من الطلبة في القاهرة مصير العام الدراسي في الجامعات المصرية بسبب تفشي وباء كورونا.