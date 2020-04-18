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مستشفى "ثابت ثابت"جاهز لاستقبال المرضى صباح اليوم

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 08:57 - 18 ابريل 2020
ثابت ثابت ثابت ثابت
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أعلن عصام أبو بكر محافظ طولكرم ، مساء أمس الجمعة 17/4/2020، أن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي سيكون جاهزا لاستقبال المرضى بكافة الأقسام، اعتبارا من صباح اليوم السبت.

وقال أبو بكر إنه وبعد الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة، والمتمثلة بتعقيم كافة أقسام المستشفى، واتخاذ الإجراءات الوقائية الأخرى، فإن المستشفى أصبح جاهزا لاستقبال المرضى، وتقديم العلاج لهم.

وأكد على الاستمرار بتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية، لمواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد، مشدداً على أهمية وعي المواطنين تجاه تلك التدابير الهادفة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

ويشار الى انه تم اغلاق مستشفى ثابت ثابت بعد دخول حالة مصابة بفيروس "كورونا".

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