سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 18/4/2020

جاء سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في جميع محافظات سوريا، وبحسب التداول العالمي للصرف اليوم السبت الموافق 18/4/2020، وأيضًا سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.

وسجل سعر الدولار في الأراضي السورية ارتفاعًا حيث وصل إلى1275-1280 ليرة سورية في دمشق.

أما في محافظة ادلب فقد سجل الدولار 1243-1245 ليرة سورية، وفي حلب بلغ 1280-1270 ليرة.

ونتقدم لكم في موقع "فلسطين اليوم الاخباري" أسعار صرف الدولار الأمريكي في سوريا مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، وخدمات مختلفة لأسعار العملات.

وننوه لكم اخذ عين الاعتبار في سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء ومن ناحية أخرى أسعار الليرة مقابل العملات في البنك المركزي السوري.

اما استمرار الحرب الدائرة في سوريا منذ ثمانية سنوات، وما نتج عنها من دمار واسع خلف مدن أشباح ومئات القتلى، كل هذا أثر بشكل كبيرة على حياة المواطنين والتجارة العامة وسوق العملات المترنحة.



سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء اليوم السبت 18/4/2020:



سعر الدولار مقابل الليرة في دمشق اليوم السبت 18/4/2020، وسعر الليرة السورية مقابل الدولار بحسب التداول العالمي:



