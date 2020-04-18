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الطقس اليوم السبت 18/4/2020 –ارتفاع الحرارة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 08:25 - 18 ابريل 2020
الطقس الطقس
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قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم السبت 18/ 4/2020 ، أن الطقس يشهد ارتفاعاً ملموساً على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء ربيعية دافئة في الجبال وشديدة الدفء في باقي المناطق مع ظهور للسحب العالية ، وفي ساعات الليل تميل الأجواء للبرودة قليلاً في القمم الجبلية ، وتكون الرياح شمالية غربية

ويطرأ غداً الاحد 19/4/2020 ارتفاع آخر على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء دافئة نهاراً في الجبال وحارة نسبياً في المناطق المنخفضة، مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء ، وفي ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة وربيعية عموماً في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية

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