فجر اليوم : تسجيل أول حالة وفاة في القدس المحتلة لمسنة من العيسوية

اعلنت مصادر فلسطينية مطلعة ، عن تسجيل أول حالة وفاة في القدس المحتلة بسبب فيروس "كورونا " فجر اليوم السبت 18 / 4/2020 ، لمسنة فلسطينية من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة .

وقال منير الغول عضو لجنة الطوارئ في القدس ان الوفاة التي أعلن عنها فجر اليوم ، هي للمسنة "نوال خليل ابراهيمأبو الحمص" 78 عاماً ،موضحاً أن عدد الاصابات في بلدة العيسوية بلغت 5 حالات .

وبين الغول خلال تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" وتابعتها وكالة فلسطين اليوم ، ان العدد الكلي من المصابين في القدس هو 118 حالة ، 5 منها من بلدة العيسوية .