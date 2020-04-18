طالع عناوين الصحف السعودية اليوم السبت الموافق 18/4/2020

تصدرت عناوين الصحف السعودية اليوم السبت الموافق 18/4/2020، إجراءات المملكة المستمرة في كبح وباء "كورونا"، وتمكن الحوثيين من إطلاق صاروخ بالستي إلى محافظة مآرب اليمينية.

صحيفة الرياض :

وجاءت عناوين صحيفة الرياض اليوم السبت الموافق 18/4/2020، على النحو التالي :

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، القوات الحوثية أطلقت صاروخاً بالستياً باتجاه مدينة مأرب مساء يوم الجمعة.

وزارة الصحة السعودية تعلن عن تسجيل 762 حالة جديدة في المملكة، مصابة بفيروس كورونا ليبلغ عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) 7142 حالة، منها أربعة حالات وفيات وتعافي 1049.

صحيفة الشرق الأوسط:

وتناولت صحيفة الشرق الأوسط في عناوينها اليوم السبت 18/4/2020، على النحو التالي:

وزارة النقل السعودية تعلن استئناف عمل مركبات الأجرة في المناطق التي لا تخضع للحظر الكلي.

النيابة العامة السعودية تكشف تفاصيل قضية "خاطفة الدمام"، كما وجهت أصابع الاتهام لخمسة أشخاص، وسط مطالبات مغلظة لبقية المتهمين الهاربين.

منظمة الصحة العالمية: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لايزال الفرصة امامهم لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد.

صحيفة البلاد:

وجاء في أبرز عناوين صحيفة البلاد اليوم السبت الموافق 18/4/2020، الاخبار التالية:

وزير المالية أو الاقتصاد محمد بن عبدالله الجدعان: المملكة تواجه أزمة "كورونا" العالمية من مركز القوة.

منظمة الصحة العالمية تثمن دور المملكة العربية السعودية على دعمها بمبلغ 500 مليون دولار لمواجهة جائحة "كورونا" العالمية.

الهيئة السعودية تدعو المهندسين للبدء بصناعة أجهزة التنفس الاصطناعي من أجل استخدامها في علاج الحالات المصابة بفيروس كوفيد 19.

موقع الجزيرة:

عنونّ موقع الجزيرة في إصداره الجديد اليوم السبت الموفق 18/4/2020، النحو التالي:

الملك سلمان يأمر بتسريع قرار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وزير النقل السعودي صالح بن ناصر الجاسر يوجه الشكر للملك سلمان ولقادة المملكة بخصوص استئناف عمل مركبات الأجرة العامة، خلال فترات السماح في المدن التي لا يطبق بها الحظر الكلي للتجول.