اجمالي عدد وفيات واصابات فيروس كورونا حول العالم

ارتفع عدد وفيات وصابات فيروس كورونا في العالم أجمع بشكل متزايد اليوم الجمعة 17-4-2020 مما اثار حالة من القلق والتوتر حول العالم.

ووفقًا لموقع منظمة الصحة العالمية فإن اجمالي عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم بلغ حتى الساعة الـ12 ليلًا من يوم الجمعة، 153,245 شخص.

فيما بلغ اجمالي عدد الاصابات حول العالم 2,231,792 بينما عدد المتعافين وصل إلى 568,409.

ووفقا للإحصائيات اليومية في عدد الاصابات فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تتصدر قائمة الاكثر ارتفاعًا خلال 24 ساعة، فقد سجلت اليوم اصابة 21,281 شخص، ليرتفع عدد اجمالي المصابين لديها إلى 698,851.

بينما تصدرت الولايات المتحدة الامريكية قائمة عدد وفيات فيروس كورونا حيث سجلت اليوم خلال 24 ساعة فقط وفاة 2,225 شخص، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات في أمريكا إلى 36,842.

اللافت للانتباه خلال احصائيات اليوم في عدد الاصابات تصدر دولة تركيا في المرتبة الثالثة بتسجيل 4,353 اصابة خلال 24 ساعة ليرتفع عدد الاصابات في تركيا بفيروس كورونا إلى 78,546

وفيات جديدة في الصين بفيروس كورونا

فيما ان اللافت للانتباه في عدد وفيات فيروس كورونا في الصين حيث عادت الصين إلى الواجهة الصدارة مرة اخرى في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الامريكية حيث سجلت الصين اليوم وفاة 1،290 لأول مرة منذ عدة اسابيع وبهذا يرتفع اجمالي عدد الوفيات في الصين إلى 4،632