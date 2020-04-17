حماس مبادرة السنوار لا زالت معروضة للاحتلال

أكدت حركة حماس أن المبادرة التي قدمتها الحركة - مبادرة السنوار - ما زالت معروضة على الاحتلال، وأنها تأتي في سياق إنساني نظرًا للمخاطر الصحية المحدقة بالأسرى في ظل فيروس كورونا.

وأوضحت حركة حماس أن الباب لا زال مفتوح أمام أي وسيط يحمل إجابات جادّة وعملية من الاحتلال على هذا العرض.

شددت على أن قضية الأسرى ستبقى على سلَّم أولوياتها وستعمل جاهدة بالوسائل كافة على تحريرهم.

ودعت جماهير الشعب الفلسطيني والامة العربية والإسلامية للتضامن مع الأسرى ونصرة قضيتهم.

ودعت الحركة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم إلى التحرّك الفاعل للضغط على الاحتلال لتغيير سياسته تجاه الأسرى.

وحمّلت الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائمه الممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين والعرب، مؤكدة أنّ تلك الجرائم المتعمدة والمستهدفة لحياة الأسرى وكرامتهم لن يفلت مرتكبوها من العقاب، ولن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن".