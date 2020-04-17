سعر جهاز ابل ايفون SE وأهم مميزات iPhone SE 2020

طرحت شركة آبل هاتفها الجديد ابل ايفون SE من الجيل الثاني بسعر تنافسي وامكانيات متعددة رغم ما يشهده العالم من ازمة حقيقية بسبب فيروس كورونا.

وتحلت شركة آبل بالشجاعة الكافية لطرح هاتفها الجديد 2020 وكشفت عن خصائصه وامكانياته المتعددة.

ووفقًا للعديد من المواقع الاعلامية الرسمية فإن الشركة بدأت تتلقى طلبات لحجز مسبق على الجهاز الجديد وذلك عبر موقع الشركة.

وستحاول الشركة توفير الجهاز الجديد لدى موزعيها المعتمدين وبعض شركات الاتصالات يوم الجمعة القادم الموافق 24 ابريل.

وسيحصل موزعي شركة ابل في الولايات المتحدة الأمريكية على الجهاز الجديد اضافة إلى أكثر من 40 دولة في العالم.

مميزات iPhone SE

جاء هاتف آبل آيفون SE بتصميم صغير الحجم، حيث يعمل iPhone SE بشريحة A13 Bionic التي صممتها آبل.

وتعتبر تلك الشريحة هي أسرع شريحة في هاتف ذكي حيث تمكّنه من التعامل مع أصعب المهام، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

كما يتميز iPhone SE بأفضل نظام كاميرا واحدة والذي يفتح الطريق أمام مزايا التصوير الحوسبي، بما في ذلك نمط بورتريه.

والجهاز مصمم ليتحمل العوامل الطبيعية مع مقاومة للغبار والماء.

سعر جهاز ابل ايفون SE

يأتي iPhone SE الذي يتميز بشاشة Retina HD مقاس 4.7 إنش، مع ميزة Touch ID التي توفر درجة من الأمان رائدة في مجالها بثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والأحمر.

ووفقًا لشركة آبل فإن سعر جهاز ابل ايفون SE يبدأ من 1700 ريال سعودي فقط.

وصُنع الهاتف الجديد من الألومنيوم المستخدم في مجال الطيران والفضاء بالإضافة إلى تصميم من الزجاج المتين مع واجهة أمامية سوداء بالكامل.

ويظهر شعار آبل في وسط الجانب الخلفي الزجاجي الذي يصنع من خلال عملية مزج من سبع طبقات تساهم في دقة تدرج الألوان وتعتيمها وتوفر الثراء في عمق الألوان.

ويقاوم الجهاز الماء والغبار ويقع ضمن تصنيف IP67، ما يعني أنه مقاوم للماء لغاية عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة.