ارتفاع عدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا في مصر

ارتفع عدد اجمالي وفيات فيروس كورونا في مصر اليوم الجمعة بشكل ملحوظ اضافة لارتفاع عدد الاصابات وحالات الشفاء.

وسجلت وزارة الصحة المصرية خلال الـ 24 ساعة الماضية وفاة 9 حالات جديدة بفيروس كورونا واصابة 171 اصابة جديدة.

وبلغ اجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا في مصر إلى 2844 حالة بينهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل.

وفيات فيروس كورونا في مصر

كما بلغ اجمالي عدد وفيات فيروس كورونا في مصر إلى 205 حالات وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية مساء اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي، عن خروج نحو 50 مصابًا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وأكدت أن جميع من خرج من العزل مصريين، وقد تلقوا الرعاية الطبية اللازمة.

الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، قال: "إن جميع الحالات المصابة بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ورفعت وزارة الصحة والسكان استعداداتها في جميع محافظات الجمهورية لمتابعة أوضاع تفشي فيروس كورونا أولًا بأول لاتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة.

كما خصصت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.