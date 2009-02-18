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خلال لقاء المعلم والزهار : سوريا وحماس تؤكدان أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية

  • 18:21 - 18 فبراير 2009
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 فلسطين اليوم-وكالات

استعرض وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم والقيادي في حركة حماس الدكتور محمود الزهار مستجدات الوضع الفلسطيني في ضوء النتائج الكارثية والمأساوية التي يعانى منها الشعب الفلسطينى جراء العدوان الاسرائيلي الهمجي على قطاع غزة واستمرار الحصار الجائر المفروض عليه.

 

واشار بيان وزارة الخارجية السورية الى ان الجانبين اكدا اهمية تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني الذي يمكن من استعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقلة.

 

وذكر البيان ان الجانبان اكدا على ضرورة رفع الحصار المفروض على غزة وفتح جميع المعابر بما يسمح بتدفق احتياجات الشعب الفلسطيني.

من جانبه أعرب الزهار عن تقديره العالي لسوريا وقيادتها على دعمها ووقوفها المستمرين الى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة دفاعا عن قضيته العادلة. 

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