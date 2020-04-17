كوادر الجهاد يستقبلون الأسير المحرر أبو صفية ضمن إجراءات وقائية

نقل القيادي في الجهاد رياض أبو صفية من الحجر الصحي في فندق الزهراء إلى الحجر المنزلي.

واستقبلت كوادر حركة الجهاد الإسلامي في منطقة رام الله، الأسير المحرر القيادي في الحركة، رياض أبو صفية، ضمن إجراءات وقائية مشددة، بعد أن تبينت نتيجة العينة " سلبية" أي غير مصاب.

وأكدت الحركة، على أنه تم نقل أبو صفية من الحجر الصحي في فندق الزهراء إلى الحجر المنزلي في قريته بيت سيرا، وذلك استكمالا للإجراءات الوقائية المتخدة من وزارة الصحة الفلسطينية، بحجر الأسرى لمدة 14 يوما.

ودعت الحركة إلى تجنب زيارة القيادي أبو صفية، حتى إتمام مرحلة الحجر، وذلك حفاظا على الصحة العامة وصحة الأسير ذاته.

وأفرجت قوات الاحتلال الصهيوني مساء أمس عن القيادي في الجهاد رياض أبو صفية 60 عاما، بعد اعتقال إداري لمدة 8 أشهر.







