تفاصيل انقاذ حياة امرأة من الموت بأعجوبة من فيروس كورونا

أنقذ أطباء في مستشفى "ويبس كروس" شرق لندن حياة امرأة مصابة بفيروس كورونا بأعجوبة قبل وفاتها بساعات فقط.

وكشف آدم فريسكو زوج المرأة، طريقة انقاذ الأطباء لحياة زوجته التي كانت تحتضر على فراش الموت بعد اصابتها بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وأوضح فريسكو أن الأطباء وضعوا زوجته على بطنها لمدة 12 ساعة أثناء علاجها وبهذه الطريقة الخطيرة تم انقاذ زوجته من الموت.

وقال: " هذه الممارسة، المعروفة باسم "التطويق"، كان يمكن أن تقتل زوجته ستايسي، لكنه أخبر الطبيب أنهم ربما يجب أن يجربوها لأنها "ستموت على أي حال".

وكانت المريضة ستايسي فاقدة الوعي وعلى جهاز دعم الحياة، في وحدة العناية المركزة في مستشفى "ويبس كروس" شرق لندن، بعد أن تدهورت حالتها لدى دخولها المستشفى في 20 مارس.

وتبين أنها تحتضر، وهي مصابة بمرض السكري النوع 2، بسبب فيروس كورونا والالتهاب الرئوي الجرثومي، بينما قال آدم إن كليتيها وقلبها "لا يعملان بشكل صحيح".

وتحدث فريسكو عن لحظات وداع بناته لأمهن وهي على التنفس الاصطناعي قائلًا: "قرأت ابنتاي بطاقات عيد الأم، لوالدتهن المحتضرة يوم الأحد، 22 مارس، على أمل قول كل شيء أردن قوله قبل وفاة أمهن.

يُشار إلى أن فريسكو وبناته ارتدوا معدات واقية شخصية كاملة، بما في ذلك القفازات والمآزر وأقنعة الوجه، بعد أن تم استدعاؤهم إلى المستشفى ليقولوا وداعهم الأخير.

وقال آدم لشبكة "سكاي نيوز" إن معدات الوقاية الشخصية "مخيفة حقا"، ولا يعرف كيف يرتديها أطباء NHS الأبطال "ساعة تلو الأخرى".

انقاذ حياة امرأة من الموت

وأضاف: "اتصل طبيب وسأل عن السرعة التي يمكنني بها الوصول إلى المستشفى. عندما وصلت، أخبرني أنه لا يوجد الكثير مما يمكنهم فعله لها ويجب أن نقول وداعا. أتذكر أنني سألت عما إذا كان هناك أي شيء غريب سمع عنه، أي شيء تجريبي يمكن أن يفيد. كانت مناشدة يائسة وأنا أعلم أنه لا يستطيع الإجابة".

وقال الدكتور ديف ابق هنا، لأنه إذا حدث أي خطأ، ستسوء الحالة بسرعة وعاد بعد ساعة وقال إنها ما تزال تقاتل، وهي على قيد الحياة، اذهب إلى المنزل وسنتصل بك إذا حدث أي شيء سيء. وفي تلك الليلة لم يرن الهاتف. وأعادوا الكرّة مرة أخرى في اليوم التالي لمدة 15 ساعة، ولم يرن الهاتف ليلة الاثنين.

ثم مساء الثلاثاء، رن هاتف المنزل أتذكر أنني كنت أركض من أجل الرد على الهاتف، كان قلبي يدق بسرعة - لم أسمع ما قيل. وبدأت ممرضة - أعتقد أنها تسمى آبي - المحادثة بـ "هل يمكنني فقط أن أقول كم هي امرأة رائعة زوجتك"".

وقال آدم إن ستايسي استجابت بشكل جيد جدا للتقنية المتبعة. وأصبح تدفق الدم والأكسجين أفضل، وما تزال تخضع لعلاج دعم الحياة، ولكن الممرضة قالت لأول مرة إنهم متفائلون، ولكنهم لم يتخطوا الحالة الحرجة بعد".