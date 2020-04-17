ملحم: لا اصابات جديدة في الضفة بفيروس كورونا

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله د. إبراهيم ملحم، عن عدم تسجيل أي اصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظات الضفة المحتلة وقطاع غزة، فيما أعلنت لجنة أطباء سلوان عن تسجيل 4 اصابات في القدس.

وأوضح ملحم خلال المؤتمر الصحفي مساء اليوم الجمعة، أن نتائج فحص 340 عينة من محافظات عدة بالضفة المحتلة تبين أنها سلبية أي أنها غير مصابة بالفيروس.

ووفقًا لموقع الصحة العالمية فإن اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين وصل إلى 402 اصابة، بينما عدد الوفيات حالتين فقط، مشيرًا إلى أن عدد الاصابات التي تعافت من الاصابات وصل إلى 69 حالة.