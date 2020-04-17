في زمن كورونا .. الاحتلال يواصل سياسة الهدم في الأغوار

أخطرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الجمعة، عدد من المنشآت الزراعية في قريتي الجفتلك، وفروش بيت دجن بالأغوار بالإزالة عقب الصاقها أوامر بالإزالة لتلك المنشآت حملت القرار العسكري رقم 1797، وهو قرار يلزم اصحاب المنشآت بفترة قصيرة للإزالة.

وذكرت مصادر محلية، أن ملكية المنشآت تعود للمواطنين أنور أبو جودة في خربة علان بالجفتلك، وأحمد بنيات في فروش بيت دجن.

يذكر أن الاحتلال داهم خربة علان بالجفتلك، في الأول من نيسان، وفكك كرفانا سكنيا للمواطن أبو جودة واستولى عليه، دون معرفة الأسباب.

يأتي هذا القرار بينما العالم كله منهمك في التصدي لفيروس جائحة كورونا المستجد، بينما يستغل الاحتلال هذه الأزمة العالمية في تنفيذ مخططاته بانتهاك حقوق الفلسطينيين.