الصحة العالمية تدعو الشرق الاوسط لعدم تضييع فرصة محاصرة كورونا

أوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه ما زال بالإمكان لمنع تفشي فيروس كورونا في الشرق الأوسط كما هو الحال في أوروبا، مطالبة عدم تضييع الفرصة السانحة لذلك.

وقال مدير إدارة التغطية الصحية الشاملة والأمراض السارية في المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط، الدكتور ايفان هيوتن، في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "لدينا فرصة للتحرك في منطقة الشرق الأوسط لكي لا تزيد عدد الاصابات بفيروس كورونا، خاصة أن تسجيل الحالات في هذه المنطقة لم يكن سريعاً حتى الآن.

وأضاف الدكتور هيوتن، من الصعب في الوقت الراهن تفسير التزايد البطيء في عدد الاصابات في دول الشرق الأوسط، باستثناء إيران التي سجلت فيها أكثر من 76 الف حالة وما يقرب من 5 آلاف وفاة. ظاناً أن السبب يعود ربما لعامل مرتبط بالتركيبة العمرية لهذه المجتمعات الشابة". وفي الدول التي تشهد نزاعات مثل اليمن وليبيا وسوريا، لا توجد اصابات تقريبا بالفيروس.

يشار إلى أن دول أوروبا تتميز بأنها مجتمعات شيخوخة، بينما المجتمعات العربية تتميز بأنها مجتمعات شابة.

غير أن الدكتور هيوتن حذر من أن "تفادي الوضع الصعب في المرة الأولى لا يعني أننا سنتجنب هذا الوضع في المرة الثانية".