الأزهر: الأسرى جمعوا بين صعوبات التنكيل ومخاطر فيروس كورونا

أبرق الأزهر لمكافحة التطرف في الذكرى الـ 46 لـ "يوم الأسير الفلسطيني" التي توافق 17 أبريل من كل عام، بالتحية لصمودَ الأسرى الفلسطينيين الذين يلاقون شتَّى أنواع البطش والتعذيب الجسدي والمعنوي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأكد الأزهر أن ذكرى "يوم الأسير الفلسطيني" تأتي لتذكِّر العالم بمعاناة نحو 5 آلاف أسير فلسطيني في سجون الغاصب المحتل، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه هؤلاء الأسرى المحتجزين دون أية تهمة أو حتى أدنى محاكمة!

ولفت مرصد الأزهر الشريف إلى أنه رغم إصابة عدد من الأسرى الفلسطينيين بوباء كورونا "كوفيد- 19"، فإن الاحتلال ما زال يصرُّ على احتجاز هذا العدد الكبير من الفلسطينيين الذين من بينهم: أطفال ونساء وكبار السنِّ؛ لتتجدَّد صعوبات الأسر والتنكيل مع مخاطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وطالب مرصد الأزهر المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية وأصحاب الضمائر الحيَّة في العالم، بضرورة أن يعملوا على وضع آليات سريعة التنفيذ لتوفير إجراءات السلامة للأسرى الفلسطينيين، داعيًا الله -عزَّ وجلَّ- أن يفكَّ أسرهم من قيود سجَّانيهم، وأن تشرق شمس الحرية على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.