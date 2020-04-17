وفاة أبرز نجوم الكرة الانجليزية بفيروس كورونا

توفي المدافع الانجليزي نورنان مانتر جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن نادي ليدز يونايتد اليوم الجمعة.

ويُعد المدافع هانتر أحد أساطير نادي ليدز والكرة الإنجليزية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حيث كان ضمن تشكيلة منتخب إنكلترا حين توج بلقبه العالمي الوحيد عام 1966.

وذكر النادي في بيان له نشره على موقعه الرسمي، ، أنّ "نورمان نُقِلَ إلى المستشفى الأسبوع الماضي بعد تشخيصه بإصابته بفيروس كورونا، وعلى الرغم من استمراره في المقاومة، والجهد الكبير الذي بذله فريق الخدمة الصحية الوطنية (أن إيتش أس)، فقد حياته للأسف، في وقت سابق من صباح اليوم".